На Полтавщині через посилення вітру оголосили І рівень небезпечності

Посилення вітру очікують на Полтавщині 29 березня. Пориви прогнозують у другій половині дня.
Пориви вітру до 15-20 метрів за секунду очікують на Полтавщині у другій половині дня. Через це в області оголосили І рівень небезпечності. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу обласного центру з гідрометеорології Олена Панченко.
В "Полтаваобленерго" попереджають про можливі обриви дротів.
Також на Полтавщині очікуються грози, повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.
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