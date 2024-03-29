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На Полтавщині через посилення вітру оголосили І рівень небезпечності
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На Полтавщині через посилення вітру оголосили І рівень небезпечності

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Перший рівень небезпечності на Полтавщині
На Полтавщині очікують грозу. Ілюстративне фото: pexels

Посилення вітру очікують на Полтавщині 29 березня. Пориви прогнозують у другій половині дня.

Пориви вітру до 15-20 метрів за секунду очікують на Полтавщині у другій половині дня. Через це в області оголосили І рівень небезпечності. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу обласного центру з гідрометеорології Олена Панченко.

В "Полтаваобленерго" попереджають про можливі обриви дротів.

Також на Полтавщині очікуються грози, повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

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