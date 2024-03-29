Херсонські музейники вже ідентифікували 100 робіт митців, які під час втечі з міста викрали військові РФ.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонського художнього музею.

Як і попередні роботи, ці картини упізнали на відео у пропагандистських ЗМІ. Відео, за даними працівників музею, було знято у Центральному музеї Тавриди у вересні 2023 року.

Викрадена РФ робота Венери Такаєвої "Дочка Гюзель. Етюд", написана у 1967 році на папері аквареллю. 29 березня 2024 рік. фото: Херсонський художній музей/Facebook

Серед останніх ідентифікованих робіт картини митців Івана Шульги "Рибалки на березі моря", Єфрема Зверькова "Похмурий день" та Венери Такаєвої "Дочка Гюзель".

"Імена Івана Шульги та Венери Такаєвої пов'язані з Херсонщиною. Шульга тут народився, Такаєва живе та працює в Херсоні з середини 1950-х років. Єфрем Зверьков — художник-шестидесятник, один з основоположників "суворого стилю", що входить до числа найвідоміших російських живописців-пейзажистів ХХ ст.", — йдеться у повідомленні.

Викрадена РФ з Херсонського художнього музею робота Єфрема Зверькова "Похмурий день". Картон, олія, написана у 1967 році. фото: Херсонський художній музей/Facebook

З сотні ідентифікованих робіт 99 перебувають в окупованому Криму, в Центральному музеї Тавриди. Місцезнаходження однієї, яка "засвітилася" на одному з відео в Генічеську, невідоме.

Що відомо про пограбування військами РФ Херсонського художнього музею

23 травня 2022 року озброєні чоловіки в цивільному завітали до Херсонського художнього музею, які заявили про "інвентаризацію" колекції.

19 липня 2022 року близько 11 години військові РФ захопили Херсонський художній музей і призначили свою "директорку".

1 листопада 2022 року російські окупанти пограбували художній музей у Херсоні. 3 листопада поліція почала розслідувати справу, яку відкрили за фактом пограбування військовими РФ цінностей Херсонського художнього музею.

7 листопада, на сторінці у Facebook Херсонського художнього музею, адміністрація виклала пост про те, що картини, викрадені з військовими РФ, "засвітилися" у Центральному музеї Тавриди у Сімферополі.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.