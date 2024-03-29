Херсонські музейники вже ідентифікували 100 робіт митців, які під час втечі з міста викрали військові РФ.
Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонського художнього музею.
Як і попередні роботи, ці картини упізнали на відео у пропагандистських ЗМІ. Відео, за даними працівників музею, було знято у Центральному музеї Тавриди у вересні 2023 року.
Серед останніх ідентифікованих робіт картини митців Івана Шульги "Рибалки на березі моря", Єфрема Зверькова "Похмурий день" та Венери Такаєвої "Дочка Гюзель".
"Імена Івана Шульги та Венери Такаєвої пов'язані з Херсонщиною. Шульга тут народився, Такаєва живе та працює в Херсоні з середини 1950-х років. Єфрем Зверьков — художник-шестидесятник, один з основоположників "суворого стилю", що входить до числа найвідоміших російських живописців-пейзажистів ХХ ст.", — йдеться у повідомленні.
З сотні ідентифікованих робіт 99 перебувають в окупованому Криму, в Центральному музеї Тавриди. Місцезнаходження однієї, яка "засвітилася" на одному з відео в Генічеську, невідоме.
Що відомо про пограбування військами РФ Херсонського художнього музею
23 травня 2022 року озброєні чоловіки в цивільному завітали до Херсонського художнього музею, які заявили про "інвентаризацію" колекції.
19 липня 2022 року близько 11 години військові РФ захопили Херсонський художній музей і призначили свою "директорку".
1 листопада 2022 року російські окупанти пограбували художній музей у Херсоні. 3 листопада поліція почала розслідувати справу, яку відкрили за фактом пограбування військовими РФ цінностей Херсонського художнього музею.
7 листопада, на сторінці у Facebook Херсонського художнього музею, адміністрація виклала пост про те, що картини, викрадені з військовими РФ, "засвітилися" у Центральному музеї Тавриди у Сімферополі.
Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.