З 1 квітня вулиця Крилова у Луцьку офіційно змінить назву. Її перейменували на честь загиблого на війні військовослужбовця Миколи Мялковського.

Відповідне розпорядження опублікували на сайті Луцької міської ради.

Вулиця Миколи Мялковського на карті Луцька. Луцька міська рада

Що відомо про загиблого на війні Миколу Мялковського

Лучанину Миколі Мялковському було 28 років. Молодший сержант загинув 4 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку.

На момент повномасштабного вторгнення чоловік працював у муніципалітеті польського Любліна. В перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну все залишив і повернувся додому, щоб стати до лав ЗСУ, розповіла Суспільному сестра військового Катерина Олійник.

8 грудня 2023 року Миколу Мялковського поховали на міському кладовищі у Гаразджі Луцького району.

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