Втрати Волині: стало відомо про загибель ще двох військовослужбовців

5 грудня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще двоє бійців з Волині: Іван Деркач і Микола Мялковський.

Іван Деркач

2 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув військовослужбовець із села Велика Яблунька Іван Деркач.

Іван Деркач.

Як повідомили у Маневицькій громаді, 32-річний боєць служив із листопада 2022 року. У Івана Деркача залишилися батьки і сестра.

Микола Мялковський

Лучанину Миколі Мялковському було 28 років. Як повідомили в Луцькій міській раді, боєць служив на посаді інструктора. Молодший сержант загинув 4 грудня під час виконання бойового завдання.

Микола Мялковський.

Як написала у Facebook матір бійця, луцька художниця Тетяна Мялковська, син на початку повномасштабної війни звільнився з роботи у Польщі і приїхав, щоб захищати Україну. Попередньо прощання з Миколою Мялковським відбудеться у четвер, 7 грудня.

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