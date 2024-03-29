Із майже сотні учителів із Полтавщини, які брали участь у першому етапі сертифікації, майже половина не пройшла його. Понад 40 людей склали менше ніж 60 % від максимальної кількості тестових балів.

Під час першого етапу сертифікації проводили незалежне тестування фахових знань на вмінь педагогічних працівників. У ньому брали участь учителі початкових класів, української мови і літератури, а також математики. Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Згідно з наданою інформацією, із Полтавщини тестування проходили:

49 учителів початкових класів (допустили 30, не допустили 19);

25 учителів математики (допустили п’ятьох, не допустили 20);

19 учителів української мови і літератури (допустили 17, не допустили двох).

До наступного етапу сертифікації – самооцінювання педагогічної майстерності – загалом не допустили 41 учителя з Полтавщини.

Як розповіла Суспільному відповідальна за проведення зовнішніх освітніх оцінювань у регіоні Наталія Барболіна, в області для участі у сертифікації реєструвалися 54 учителі початкових класів, 34 – української мови і літератури, 38 – математики.

Якщо вчителі складуть сертифікацію успішно, вони мають право отримати 20-відсоткову надбавку терміном на три роки. Також сертифікацію зараховують як проходження атестації, розповіла Наталія Барболіна.

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