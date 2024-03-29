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"Чоловік накрив собою і каже: "Тікай під навіс". Що розповіли жителі Кам`янського про атаку РФ
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"Чоловік накрив собою і каже: "Тікай під навіс". Що розповіли жителі Кам`янського про атаку РФ

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У ніч на 29 березня армія РФ атакувала Кам`янське, що на Дніпропетровщині. Як розповіли Суспільному місцеві жителі, перед самим ударом чули серію вибухів та звуки дронів.

"Були вдома, будинок потрощений, дві автівки згоріли вщент. Мій чоловік отримав поранення: уламкові, перелом руки, розірваний шлунок. Зараз він у лікарні, його ввели у стан коми", — сказала місцева жителька Катерина.

Потрощені будинки, згорілі авто. Що розповіли жителі Кам`янського про атаку РФ
Один з будинків у Кам`янському, що зазнав пошкоджень через атаку РФ. Фото: Суспільне Дніпро

Почувши перший вибух, Ольга разом із чоловіком побігли по дітей та онуків, які живуть у сусідньому будинку.

"Чую страшний гул. А тоді такий бабах. А в мене вуха заклало, я присіла, капюшон накинула, чую, щось сипеться на мене. Чоловік мене накрив і каже: Тікай під навіс". Син вискочив, вискочила невістка з онуками, і побігли до мене в будинок, у підвал, у звичайний погріб", — розказала жінка.

Через обстріл в її будинку повилітали вікна, у стінах – тріщини, а дах побитий уламками. Однак, каже, після атаки РФ про майно не думала, шукала свою німецьку вівчарку Аду.

"Вона побігла до сина в дім. А тоді, коли ми вже виїжджали, одразу прибігла, бо вона в авто постійно їздить, знає. Поїхали у сховще на всю ніч", — каже Ольга.

Наразі на місці працюють волонтери, надають психологічну допомогу. Поліцейські збирають дані щодо пошкоджень, які завдані внаслідок атаки.

Потрощені будинки, згорілі авто. Що розповіли жителі Кам`янського про атаку РФ
Наслідки атаки РФ по Кам`янському. 29 березня 2024 року. Фото: Суспільне Дніпро

За даними обласної військової адміністрації, у Кам'янському потрощено дачний кооператив. П'ятеро людей дістали поранення, серед них –  5-річна дівчинка. Лікуватиметься амбулаторно. Також поранені жінки 19 та 47 років. Двоє чоловіків, 36 та 47 років, — госпіталізовані. Один з них — у тяжкому стані.

Наслідки атаки РФ по Кам`янському
Один з розбитих внаслідок атаки РФ будиників у Кам`янському, 29 березня 2024 року. Фото: Суспільне Дніпро

Зруйновано три дачі, ще 4 – пошкоджені. Понівечені автомобілі.

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