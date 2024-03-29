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На Закарпатті на березі Тиси з’явиться річковий порт з мультимодальним терміналом
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На Закарпатті на березі Тиси з’явиться річковий порт з мультимодальним терміналом

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На Закарпатті на березі Тиси з’явиться річковий порт з мультимодальним терміналом
Річка Тиса на Закарпатті — одна з найбільших приток Дунаю. Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса | Facebook

На березі річки Тиса на Закарпатті з’явиться річковий порт з мультимодальним терміналом.

Про це інформує заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй сторінці у Facebook.

"Мультимодальний термінал — це виробничо-перевантажувальний комплекс, який використовується для навантаження, розвантаження, зберігання вантажів тощо. Може знаходитися на території залізничних станцій, аеропортів, морських та річкових портів. Йдеться про те, що завдяки йому можна організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок, — зазначив Білецький.

Річковий порт та мультимодальний термінал стануть першими об’єктами такого типу у межах Закарпаття.

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