Три громади Вінниччини — Лука-Мелешківська, Турбівська та Іванівська, разом виготовляють енергонезалежний банно-пральний комплекс для оборонців.

Він має чотири душові кабінки, дві пральні машини, машину для сушки, вмивальники та дзеркала. Вода підігрівається двома бойлерами, є можливість під'єднатися до генератора, розповіли у Вінницькій обласній раді.

Банно-пральний комплекс для оборонців майструють у Лука-Мелешківській громаді. Фото: Вінницька ОВА

За словами Лука-Мелешківського сільського голови Богдана Августовича, це вже другий банний комплекс, виготовлений силами громади. Майструють його на базі місцевого комунального підприємства.

"Після першого банного комплексу пішов такий ажіотаж, що у нас на черзі після цього – ще два замовлення. Хлопці чекають на такі дійсно потрібні речі. Тому ми об’єднали свої зусилля з Турбівською та Іванівською громадами і працюємо спільно", — розповів Богдан Августович.

Банно-пральний комплекс для оборонців майструють у Лука-Мелешківській громаді. Фото: Вінницька ОВА

Комплекс встановлюють на вантажний причіп.

"Робимо все самі в позаробочий час. Працюють наші працівники, приходять волонтери. Дуже приємно, що люди долучаються як матеріально, так і безпосередньо працею", — додав Богдан Августович.

Банно-пральний комплекс для оборонців майструють у Лука-Мелешківській громаді. Фото: Вінницька ОВА

З облаштуванням комплексу допомоги друзі з-за кордону: з Фінляндії передали баки для води, з Литви – пральну і сушильну машини.