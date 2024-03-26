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В пам'ять про загиблого захисника з Вінниччини відкрили студію звукозапису
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В пам'ять про загиблого захисника з Вінниччини відкрили студію звукозапису

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Студію звукозапису в пам'ять про загиблого захисника Олександра Бевза відкрили в Немирові. Саме 26 березня, розповіла Суспільному мама Лариса, її сину мало б виповнитися 27 років.

В пам'ять про загиблого захисника з Вінниччини відкрили студію звукозапису
Студія звукозапису. Фото: Суспільне Вінниця

Хлопець був музикантом, створював треки в стилі техно. Студію назвали "ALEBE". Саме під таким ніком він публікував свою музику у соцмережах і мріяв про власну студію звукозапису.

"Понад рік ми працювали над студією звукозапису, це були ідеї, бо коли я прочитала останню його записку, де сказав, що він писав пишу і буду писати музику", — сказала мама Лариса.
В пам'ять про загиблого захисника з Вінниччини відкрили студію звукозапису
Фото Олександра у студії звукозапису, яку відкрили у Немирові. Фото: Суспільне Вінниця

Студію відкрили в приміщенні колишньої майстерні 2-го Немирівського ліцею. В ньому навчався Олександр Бевз. Облаштували три кімнати. На ремонт та обладнання, сказала Лариса витратила півтора мільйона гривень — гроші дала держава, за сина.

В пам'ять про загиблого захисника з Вінниччини відкрили студію звукозапису
Студія звукозапису. Фото: Суспільне Вінниця

Це сучасна студія, де можуть записувати свої треки не лише професіонали у цій сфері, а й початківці, зазначив технічний керівник Ігор Барський. Саме він допомагав в технічному облаштуванні студії.

"Можна монтувати музику, все зроблено, щоб тут звучала сучасна пісня, тут і новачки можуть, і професійні", — сказав Ігор Барський.
В пам'ять про загиблого захисника з Вінниччини відкрили студію звукозапису
Студія звукозапису. Фото: Суспільне Вінниця

На відкриття студії звукозапису прийшли рідні, друзі, влада, та побратими Олександра. Серед них і Віталій. Оборонець розповів, із загиблим Україну захищав на Чернігівському та Донецькому напрямках. Пригадує, той завжди щось наспівував. Про мрію Сашка після Перемоги відкрити власну студію звукозапису, каже знали всі побратими.

"Життєрадісний завжди був, по всіх проханнях допомагав, любив складати музику", — сказав Віталій.

Олександр Бевз

В пам'ять про загиблого захисника з Вінниччини відкрили студію звукозапису
На фото Олександр Бевз. Фото: мама Лариса Бевз

Чоловік пішов захищати країну навесні 2022 року. Спершу служив у прикордонному загоні зі сторони Придністров'я“я, потім на кордоні з Росією у Чернігівській області, взимку 2022 їх направили на Донеччину, там під час виконання бойового завдання 1 листопада загинув. Посмертно "орденом за мужність" 3 ступені його нагородили в червні 2023 року. Йому назавжди залишилося 25 років.

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