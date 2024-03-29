Сьогодні, 29 березня, у Хмельницькому відбулося прощання з сержантом Віктором Шмирком. Захисник загинув 5 січня 2024 року на Херсонщині. Йому було 38 років.

Про це Суспільне Хмельницький розповів старший лейтенант Григорій Малиник.

Григорій Малиник був командиром взводу, де розпочав військову службу Віктор Шмирко. Каже, чоловік добровольцем долучився до лав Збройних сил України, у нього був позивний "Філософ".

"Вітя прийшов один із перших, коли почалась повномасштабна війна. Він був дуже компанійський і хороший хлопець. Ніколи не питав: "Чого я?". Завжди виконував усі завдання. Коли ми тримали оборону на Ізюмському напрямку, наш взвод з іншими підрозділами замінували територію, де підірвались дев’ять ворожих танків", — пригадав військовослужбовець.

Попрощатись з Віктором Шмирком прийшли рідні, друзі, знайомі й побратими, 29 березня 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Товариш Віктора Шмирка Костянтин Бернат розповів, чоловік народився 5 липня 1985 року у селі Колибань: "Ми з Віктором знайомі з дитинства. Він жив у селі, а в мене там була бабуся. Дружили, разом на мотоциклі катались, завжди весело проводили час. Він був спокійний, хороший хлопець".

За словами рідного брата Сергія, Віктор Шмирко 2008 року закінчив Хмельницький національний університет, здобувши кваліфікацію магістра зварювання. З липня 2008 року працював у Фізико-механічному інституті імені Г. В. Карпенка НАН України на посаді інженера I категорії. 2015 року захистив дисертацію, здобувши науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю "Матеріалознавство".

Колега мами Віктора Шмирка Галина Присяжнюк каже, у воїна залишились батьки, брат і вагітна дружина: "Вітя дуже гарно вчився. Не можна підібрати слів, яка це була дитина. Від мами ніколи не чула ніякої скарги. Завжди дбав за батьків. Щирі співчуття рідним, низький уклін захиснику за те, що ми ще спокійно ходимо і спимо".

Військового Віктора Шмирка поховали на кладовищі у мікрорайоні Гречани, що у Хмельницькому.

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