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Вдень очікують до 26º тепла: рівненські синоптики дали прогноз на 30 березня — 1 квітня
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Вдень очікують до 26º тепла: рівненські синоптики дали прогноз на 30 березня — 1 квітня

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Погода на Рівненщині
Біля річки Случ у Березнівській громаді. Фото: Суспільне Рівне

У найближчі дні на Рівненщині очікують суху й теплу погоду. Її зумовить тропічне повітря, яке буде находити в область з південно-західними потоками.

Прогноз на кінець березня — початок квітня дали у Telegram обласного центру з гідрометеорології.

У суботу, 30 березня, очікують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень — пориви 15-18 м/с. Температура вночі — 4-9º тепла, вдень — 19-24º тепла.

Малохмарну погоду, без опадів прогнозують 31 березня. Вітер — південний, 7-12 м/с. Температура вночі — 6-11º тепла, вдень — 21-26º тепла.

У понеділок, 1 квітня, можлива мінлива хмарність. Без опадів. Вітер — південний, 7-12 м/с. Температура вночі — 8-13º тепла, вдень — 21-26º тепла.

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