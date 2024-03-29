На фронті загинули четверо військових з Рівненщини

На війні загинули четверо військових з Рівненщини — Павло Вакулко з Немовицької громади, Юрій Журавльов — з Радивилівської, Віталій Скороход — з Дядьковицької та Ярослав Босик — з Каноницької.

Про це повідомили у Facebook тергромад.

Павло Вакулко

Павло Вакулко — житель села Катеринівка Сарненського району. 33-річний солдат загинув на Харківському напрямку.

Про дату і час прощання у громаді повідомлять додатково.

Загинув Павло Вакулко. Фото з сайту тергромади

Юрій Журавльов

Юрій Журавльов, 1991 року народження, проживав у селі Лев'ятин Дубенського району, вступив до лав ЗСУ 18 січня. Загинув 32-річний військовий 21 березня під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

Похоронний кортеж прибуде у місто Радивилів 29 березня о 14:00. Панахида вдома загиблого військового — о 18:00.

Чин похорону відбудеться 30 березня о 13:00. Поховають Юрія Журавльова на кладовищі села Лев'ятин.

Віталій Скороход

Віталій Скороход — житель села Дядьковичі Рівненського району, 1981 року народження. 42-річний військовий загинув 29 жовтня 2023 року, під час виконання бойового завдання, на Харківщині.

Прощання з військовим відбудеться 30 березня:

9:20 – виїзд з бюро судово-медичної експертизи міста Рівне;

9:40-9:50 – кортеж буде рухатися через села Ясининичі та Верхівськ;

10:00-10:30 – прощання біля будинку загиблого;

11:00 – відспівування у храмі Святої Параскеви села Дядьковичі.

Поховають Віталія Скорохода на місцевому кладовищі.

Ярослав Босик

Ярослав Босик, 1990 року народження, проживав у селі Озеро Вараського району. Чоловік загинув 23 березня під час виконання бойового завдання, в результаті ворожого обстрілу.

Попрощалися із військовим 29 березня.

Ярослав Босик. Фото з Facebook тергромади

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