У Чернівцях внаслідок негоди дерева впали на проїзд між будинками, а також гараж. Також в області дерево впало на дорогу й частково перекрило рух транспорту.

Про це повідомили на сайті ДСНС області.

На вулиці Хотинській внаслідок негоди дерево впало на проїзд між будинками, а також гараж.

Наслідки негоди на вулиці Хотинській. facebook / ДСНС у Чернівецькій області

На вулиці Чернишевського повалене дерево перекрило міжбудинковий проїзд. Також гілля дерев впали на дорогу на вулиці Винниченка й ускладнили рух транспорту. Наразі гілля прибрали.

Крім цього, у Чернівецькому районі розпилили та прибрали шість повалених дерев. На автодорозі поблизу села Яблунівка Веренчанської громади був частково перекритий рух транспорту.

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