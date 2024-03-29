У Луцьку з публічним звітом побував засновник "Благодійного фонду Сергія Притули". Волонтер розповів про зібрані 6 мільярдів гривень і тих, хто долучається до підтримки армії.

Під час візиту Сергій Притула згадав і про донати від волинян. Зокрема розповів про луцьких школярів, які долучилися до збору коштів на "Байрактар".

"Маленьких донатів не буває, — сказав волонтер коментуючи вчинок школярів з Луцька. — Вони взагалі величезні молодці. Вони продавали черешні і я потім балакав з Халуком Байрактаром, він їх запросив у Туреччину. Ну це просто — от реальна історія, яка з ніг на голову світ перевертає".

Що відомо про школярів, які продавали черешні і донатили у Фонд Сергія Притули

В червні 2022 року Суспільне розповідало історію двох п'ятикласників. Сергій Заяць і Давид Щегельський біля Завокзального ринку у Луцьку продавали черешні та збирали гроші на Байрактар.

Вторговані гроші хлопці переказали до благодійного фонду Сергій Притули. Тоді їм вдалось вторгувати тисячу двісті гривень. Після виходу матеріалу в ефір представники фонду зв'язалися із Суспільним і батьками хлопців.

В серпні 2022-го школярів запросили до Туреччини, де вони побували на заводі компанії Baykar і познайомилися із директором Халуком Байрактаром.

Лучани Сергій Заяць та Давид Щегельський з директором заводу "Baykar". Фото: завод "Байкар"

Зі слів Сергія Притули, під час збору коштів на "Байрактар" у 2022 році середній розмір більшості донатів був до тисячі гривень.

"Те, що діти залучені до активних волонтерських зборів — це дуже чудово. Це справа не тільки дорослих — підтримувати воїнів, тому що військо захищає нас всіх без винятку, хто живе в Україні. І тому справа кожного громадянина, навіть якщо це маленький громадянин, це той чи інший спосіб висловити своє "Дякую" українському воїну. Тобто, діти можуть і вони це роблять", — додав волонтер.

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