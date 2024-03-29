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Ексохоронцю Захарченка та учасниці незаконних збройних формувань "ЛНР" повідомили заочну підозру — СБУ
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Ексохоронцю Захарченка та учасниці незаконних збройних формувань "ЛНР" повідомили заочну підозру — СБУ

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СБУ повідомили заочну підозру двом бойовикам "ЛНР"
СБУ повідомили заочну підозру ексохоронцю Захарченка та учасниці незаконних збройних формувань "ЛНР" . Фото: Facebook/СБУ в Івано-Франківській області

Слідчі СБУ в Івано-Франківській області повідомили заочну підозру ексохоронцю Захарченка та корегувальниці артилерійської бригади "ЛНР".

Про це інформують на Facebook-сторінці відомства.

Підозрювані були безпосередніми учасниками російської агресії, починаючи з 2014 року.

Бойовик із Донецька з позивним "Десант"

Як йдеться у дописі, чоловік був заступником начальника штабу так званого "оперативно-тактичного командування "Донецьк". Наприкінці 2017 року він став начальником відділу в "управлінні безпеки голови "ДНР".

Також бойовик був особистим охоронцем Олександра Захарченка "до ліквідації останнього влітку 2018 року". Згодом він працював у так званій "митниці ДНР". Має десяток нагород і відзнак від режиму РФ.

Начальниця топогеодезичної служби штабу бригади

Жителька Луганська у 2014 році брала участь у масових антиукраїнських заворушеннях, поширювала антиукраїнські листівки під будівлею Управління СБУ в Луганській області.

У жовтні 2014 року вона вступила на службу до так званої "10 окремої артилерійської бригади 2 армійського корпусу ЛНР" — одразу на посаду начальника топогеодезичної служби штабу бригади.

"Фігурантка забезпечувала прив’язку вогневих позицій артилерії до місцевості, визначення координат цілей для завдавання ударів, планування дій артилерійських підрозділів в районі вогневих позицій. Крім того, вона проводила навчання та підготовку інших бойовиків зі своєї спеціальності", — йдеться у дописі.

Слідчі СБУ повідомили бойовикам про підозру за чотирма статтями — ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, що передбачають позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

"Оскільки бойовики перебувають на непідконтрольній території, СБУ вживає комплексних заходів для притягнення їх до відповідальності", — пишуть на сторінці Служби безпеки України.

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