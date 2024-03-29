Знеструмлення через пориви вітру на Хмельниччині: що відомо

Сьогодні, 29 березня, на Хмельниччині стрімкі пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії. Енергетики відновили обірвані проводи та повалені електроопори.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла заступниця директора зі зв'язків з громадськістю АТ "Хмельницькобленерго" Олена Гриневич.

За її словами, станом на 10:00 в області було знеструмлено 96 населених пунктів, з них — 56 частково. Найбільше відключень фіксували у громадах південної частини області.

"В цілому до аварійно-відновлювальних робіт було залучено 38 одиниць техніки та понад 100 робітників. Наголошуємо, ви можете самостійно сформувати заявку про відсутність електричної енергії за допомогою чат-ботів у Viber та Telegram", — сказала Гриневич.

Як повідомили в Хмельницькій ОВА, станом на 20:20 29 березня усі споживачі енергомережі області, які були знеструмлені внаслідок погодних умов, заживлені.

Відключення електроенергії, зі слів Олени Гриневич, можна перевірити в режимі онлайн у розділі "Актуальні відключення" на сайті Хмельницькобленерго.

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