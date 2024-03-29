Від початку 2023 року СБУ у Чернівецькій області повідомила про підозру у держзраді, колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору 43 людям. 30 суд визнав винними. Решту справ — на судовому розгляді.

Про це Суспільному повідомила речниця СБУ у Чернівецькій області Леся Федоренко.

У більшості справ вироки винесені заочно, бо люди, яких обвинувачували, перебувають на тимчасово окупованій території.

“Є випадки, коли вони намагаються "залягти на дно" в інших областях України. Нам про це відомо. Працюємо, щоб їх затримати та щоб вони реально відбували покарання", — каже Федоренко.

Заочно про підозру у держзраді також повідомили уродженцю Чернівецької області. За інформацією СБУ, чоловік став заступником начальника "виправної колонії" в окупованій Макіївці та ймовірно наказував катувати українських військовополонених.

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