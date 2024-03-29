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На Тернопільщині переселенці можуть отримати грант на започаткування власної справи
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На Тернопільщині переселенці можуть отримати грант на започаткування власної справи

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На Тернопільщині переселенці можуть отримати грант від Червоного Хреста
На Тернопільщині переселенці можуть отримати грант від Червоного Хреста. Суспільне Тернопіль

Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України приймає заявки на грантове фінансування для започаткування власної справи. Про це повідомили на сайті міської ради.

"Участь можуть взяти переселенці, які мають реєстрацією в Тернопільській громаді, та домогосподарства місцевого населення — постраждалих від наслідків війни, зокрема, ветерани війни та члени їхніх сімей. Сектори, які можуть претендувати на фінансування — це сільське господарство, виробництво, послуги й торгівля", — йдеться у повідомленні.

Подати заявки можна до 15 квітня цього року. Документи приймають за адресою: Тернопіль, вулиця Мостова бічна,6, з понеділка до п’ятниці з 10 до 15 години.

"Для того, що взяти участь у відборі заявок на конкурс потрібно перейти за посиланням та завантажити на свій персональний комп'ютер зразок анкети учасника програми грошової допомоги та шаблон бізнес-плану. Також треба заповнити анкету в друкованому вигляді та принести разом з пакетом документів — оригінали та копії", — повідомили на сайті міськради.

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