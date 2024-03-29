Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України приймає заявки на грантове фінансування для започаткування власної справи. Про це повідомили на сайті міської ради.

"Участь можуть взяти переселенці, які мають реєстрацією в Тернопільській громаді, та домогосподарства місцевого населення — постраждалих від наслідків війни, зокрема, ветерани війни та члени їхніх сімей. Сектори, які можуть претендувати на фінансування — це сільське господарство, виробництво, послуги й торгівля", — йдеться у повідомленні.

Подати заявки можна до 15 квітня цього року. Документи приймають за адресою: Тернопіль, вулиця Мостова бічна,6, з понеділка до п’ятниці з 10 до 15 години.

"Для того, що взяти участь у відборі заявок на конкурс потрібно перейти за посиланням та завантажити на свій персональний комп'ютер зразок анкети учасника програми грошової допомоги та шаблон бізнес-плану. Також треба заповнити анкету в друкованому вигляді та принести разом з пакетом документів — оригінали та копії", — повідомили на сайті міськради.