Соціальна допомога замість пенсії: що це та як отримати на Хмельниччині

Якщо немає пенсії через відсутність стажу, можна отримати соціальну допомогу. Щомісяця 20-30 жителів Хмельницької громади у віці від 60 років звертаються за такою допомогою.

Про це в етері Українського радіо Хмельницького розповіла завідувачка сектору прийому громадян відділу грошових виплат та компенсацій Управління праці та соціального захисту Хмельницької міської ради Наталія Анцибор.

На яку матеріальну допомогу може розраховувати людина віком від 60 років, яка немає пенсії через відсутність необхідного стажу

Якщо людина досягла пенсійного віку, зазначеного в законодавстві та не набула права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу, то одним з варіантів виходу з такої ситуації може бути звернення за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім'ї. Державна соціальна допомога призначається незалежно від сплати за нею єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Тобто для особи, яка досягла пенсійного віку і не набула права на пенсійну виплату, є можливість звернутися та отримати розрахунок права на визначення статусу малозабезпеченої сім'ї.

Які умови отримання такої допомоги

Державна соціальна допомога призначається і виплачується сім'ям, які постійно проживають на території України та мають середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму. Згідно з Законом України Про Державний бюджет України на 2024 рік, було встановлено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня цього року — 2 тисячі 361 гривню.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім'ї. Враховуються доходи всіх членів сім'ї, такі як, заробітна плата, пенсія, дохід від здачі в оренду паю, дохід від продажу майна тощо. На призначення державної соціальної допомоги впливають також факти придбання коштовних товарів на суму понад 50 тисяч 000 гривень, наявність додаткового житла, транспортних засобів, з моменту реєстрації яких не минуло п'ять років.

Допомога малозабезпеченій сім'ї призначається на шість місяців і далі потребує поновлення пакета документів кожних пів року.

Як часто звертаються люди за такою допомогою

Таких звернень останнім часом побільшало. В середньому за місяць за такою допомогою звертається 20-30 осіб.

Є випадки відмов. Не часто, але є. Вони залежать від доходу членів сім'ї. До прикладу, коли дружина не має права на пенсійну виплату, а чоловік окрім пенсії працює, і ще здають в оренду два паї. Весь сумарний дохід обраховується і коли сума доходу на одну особу сягає більше ніж 2,361 гривні (на сьогодні), на жаль, таким сім'ям в такій допомозі відмовлено.

Авторка: Алла Коломея.

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