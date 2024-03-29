У Полтаві прощалися із полеглим воїном Миколою Мацком

У Полтаві у Свято-Успенському соборі ПЦУ прощалися з молодшим сержантом Миколою Мацком. Боєць поліг на Харківщині у березні 2024-го року.

56-річний Микола Мацко проживав у селі Орданівка Диканської громади. Як розповіла Суспільному племінниця воїна Інна Мацко, її дядько пішов обороняти Україну після того, як у нього стався інсульт.

"Будував будинок. Збирався няньчити онуків, тобто моїх майбутніх дітей. Був дуже доброю людиною. У нього своїх рідних дітей немає. Був найближчою мені в житті людиною У нього ще лишилась мама, їй 90 років. За своє життя вона ховає третю дитину. У нього залишилось троє рідних братів, вони всі дуже схожі. Працював він спочатку у колгоспі сільському, проживав у селі Орданівка Диканського району. Працював на пожежній автівці, кожні жнива рятував урожаї", — сказала племінниця загиблого Миколи Мацка Інна Мацко.

Портрет Миколи Мацка. Суспільне Полтава

Призвали бійця 15 жовтня 2023-го. Про це Суспільному повідомив командир роти охорони п’ятого відділу Полтавського районного ТЦК та СП Олександр Дзюба. Під час повномасштабного російського вторгнення Микола Мацко був командиром стрілецького відділення. Боєць загинув 12 березня 2024-го року поблизу села Синьківка на Харківщині.

Поминальна панахида. Суспільне Полтава

"Були написані заяви, порушена кримінальна справа з приводу його зникнення. Я не знаю, чи будуть далі розбиратись. 17 січня в телефонному режимі мій батько дізнався, що мій дядько Микола зник безвісти. Ми його шукали, звертались до державних органів. Позавчора (27 березня – ред.) нам повідомили, що він був поранений і це було несумісно з життям. Згідно з документами, він вважався зниклим безвісти з 8 березня 2024-го року", — розповіла племінниця загиблого Миколи Мацка Інна Мацко.

Рідні біля труни із тілом полеглого воїна Миколи Мацка. Суспільне Полтава

Із воїном також прощалися у селі Орданівка, а поховали у Петро-Давидівці Диканської громади.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook