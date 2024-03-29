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Україна та США підписали угоду про відтермінування виплат за держборгом — Мінфін
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Україна та США підписали угоду про відтермінування виплат за держборгом — Мінфін

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Міністр фінансів України Сергій Марченко та посолка США в Україні Бріджит Брінк під час підписання угоди. пресслужба Мінфіну

Україна та Сполучені Штати уклали двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Документ підписали міністр фінансів Сергій Марченко та посолка США в Україні Бріджит Брінк. Укладання зазначеної угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн "Групи семи" G7 та Паризького клубу.

За словами Марченка, підписання даної угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер.

Як повідомляли у Мінфіні, станом на грудень 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5 519,48 млрд гривень або 145,32 млрд доларів.

У липні 2022 року Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Після цього у вересні країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця 2023 року.

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