Поблизу річки Чечва у Калуському районі, що на Івано-Франківщині, рятувальники розшукали 85-річного чоловіка, який заблукав у лісі. Медичної допомоги він не потребував.

Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Пенсіонера 1939 року народження, який заблукав у лісі, надзвичайники знайшли увечері 28 березня.

"27 березня він прямував із села Брошнів у напрямку до села Тужилів Калуської громади та не повернувся", — йдеться у дописі.

Рятувальники радять:

перед тим, як йти до лісу, потрібно вивчити карту місцевості, або краще вирушити з тим, хто добре знає місцевість;

важливо подбати про повний заряд мобільного телефону;

не вдягайте до лісу непримітний сіро-зелений або чорний одяг, надайте перевагу яскравим кольорам, так заблукалого легше помітити під час пошуку. Чудово, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло.

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