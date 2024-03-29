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Як на Сумщині лікують опікові травми: інтерв'ю з обласним комбустіологом
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Як на Сумщині лікують опікові травми: інтерв'ю з обласним комбустіологом

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На Сумщині скоротився опіковий травматизм. З`явилися пацієнти з травмами не характерними для мирного часу.

Про це повідомив Валерій Бахмут, завідувач опікового відділення Сумської обласної клінічної лікарні.

На Сумщині скоротився опіковий травматизм — обласний комбустіолог
Валерій Бахмут. Фото: Суспільне Суми

"З початку війни в опіковому відділенні було проліковано десятеро тяжких пацієнтів, термічні травми яких були отримані саме внаслідок воєнних дій: мінно-вибухові та після пожеж. А за увесь період воєнних дій — понад сотня", — говорить Валерій Бахмут.

Обласний комбустіолог говорить, що зазвичай опіки є вже наслідками. Пацієнти мають комплексні ураження: рвані рани від мін, черепно-мозкові травми, акуботравми.

"За останні два роки ми зіткнулися з такою кількістю і складністю травм (не тільки опіки, а і ураження шкірних покривів з порушенням судин - прим. авт.), що довелося шукати методи швидкого лікування з позитивним відновленням пацієнта. І ми прийшли до технології, яка була розроблена ще 10 років тому. Раніше ми іноді нею користувалися - це ВАК. Але на той момент були певні стандарти в її використанні, які не завжди приносили бажаного ефекту.
На Сумщині скоротився опіковий травматизм — обласний комбустіолог
Валерій Бахмут. Фото: Суспільне Суми

За час повномасштабної війни лікарі-комбустіологи удосконалили ВАК-технологію. Її використовують для лікування гранульованих ран шкіряних ушкоджень, говорить Валерій Бахмут.

На Сумщині скоротився опіковий травматизм — обласний комбустіолог
Валерій Бахмут. Фото: Суспільне Суми

"ВАК-технологія — це суто технологічна процедура. Завдяки вакуумним апаратам відбувається обробка ран від`ємним тиском. На сьогодні у відділенні кількість апаратів збільшилась до 6. Саме ця технологія використання негативного тиску при лікуванні ран скорочує передопераційний період. А це зменшує вірогідність складних післяопераційних рубцевих утворень. Іншими словами, ретельно готуємо до "хірургії", аби швидше одужав після.

Крім того, Валерій Бахмут говорить і про інший метод відновлення шкірних покривів після тяжких поранень та травм:

"Враховуючи, що ми маємо справу із великою кількістю комбінованих травм з ураженням шкіри, м`язів, сухожилок та кісток, ми стали використовувати технологію пропелерних шкіряно-підшкіряно-фасциальних лоскутів на перфорантних судинах. Тобто закриваємо рану пацієнта клаптиками з його ж шкіри та на голі ділянки кісток прирощуємо судини. Це вкрай складна у виконанні та ресурсно-затратна маніпуляція. Але вона допомагає врятувати пацієнта від можливої інвалідизації."

За словами обласного комбустіолога, ці методики дозволили скоротити період відновлення пацієнта та зменшити ризик інвалідизації.

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