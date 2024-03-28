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Російські військові обстріляли 12 громад Сумщини, було 167 вибухів
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Російські військові обстріляли 12 громад Сумщини, було 167 вибухів

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За день 28 березня військові Росії здійснили 28 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 167 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

По Путивльській громаді били з мінометів (3 вибухи).

Великописарівську громаду обстрілювали FPV-дрон та безпілотник "Ланцет", також були удари з реактивної системи залпового вогню (12 вибухів).

На ️Краснопільську громаду з безпілотника скинули дві вибухівки.

По Есманьській громаді російські військові вдарили некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера (6 вибухів).

У Білопільській громаді були обстріли з артилерії (33 вибухи), гранатометів (15 вибухів) та мінометів (8 вибухів).

На Новослобідську громаду військові РФ скинули 9 мін.

На Юнаківську громаду скинули 4 вибухівки з безпілотника.

У Миколаївській громаді були артилерійські обстріли (5 вибухів) та обстріл з реактивної системи залпового вогню (10 вибухів).

По Шалигинській громаді били з артилерії (14 вибухів) та мінометів (2 вибухи).

У Хотінській громаді зафіксовано артилерійські обстріли (19 вибухів).

По Миропільській громаді вдарили 2 FPV-дрони, також був артобстріл (6 вибухів).

Середино-Будська громада: були обстріли з двох FPV-дронів, удари некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів) та мінометний обстріл (7 вибухів).

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