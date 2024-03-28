Російські військові обстріляли 12 громад Сумщини, було 167 вибухів

За день 28 березня військові Росії здійснили 28 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 167 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

По Путивльській громаді били з мінометів (3 вибухи).

Великописарівську громаду обстрілювали FPV-дрон та безпілотник "Ланцет", також були удари з реактивної системи залпового вогню (12 вибухів).

На ️Краснопільську громаду з безпілотника скинули дві вибухівки.

По Есманьській громаді російські військові вдарили некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера (6 вибухів).

У Білопільській громаді були обстріли з артилерії (33 вибухи), гранатометів (15 вибухів) та мінометів (8 вибухів).

На Новослобідську громаду військові РФ скинули 9 мін.

На Юнаківську громаду скинули 4 вибухівки з безпілотника.

У Миколаївській громаді були артилерійські обстріли (5 вибухів) та обстріл з реактивної системи залпового вогню (10 вибухів).

По Шалигинській громаді били з артилерії (14 вибухів) та мінометів (2 вибухи).

У Хотінській громаді зафіксовано артилерійські обстріли (19 вибухів).

По Миропільській громаді вдарили 2 FPV-дрони, також був артобстріл (6 вибухів).

Середино-Будська громада: були обстріли з двох FPV-дронів, удари некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів) та мінометний обстріл (7 вибухів).

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