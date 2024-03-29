За добу на війні в Україні армія РФ втратила 820 солдатів — Генштаб

Станом на ранок 29 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 440 790 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 820 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 6922 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13264 (+27) од,
- артилерійських систем – 10991 (+28) од,
- РСЗВ – 1023 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 735 (+6) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8656 (+56),
- крилаті ракети ‒ 2022 (+5),
- кораблі ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14645 (+50) од,
- спеціальна техніка ‒ 1807 (+7)
Дані уточнюються.
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