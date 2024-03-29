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За добу на війні в Україні армія РФ втратила 820 солдатів — Генштаб
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За добу на війні в Україні армія РФ втратила 820 солдатів — Генштаб

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Армія РФ
Армія РФ на війні в Україні. Facebook/ГУР Міноборони України

Станом на ранок 29 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 440 790 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 820 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків ‒ 6922 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13264 (+27) од,
  • артилерійських систем – 10991 (+28) од,
  • РСЗВ – 1023 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 735 (+6) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8656 (+56),
  • крилаті ракети ‒ 2022 (+5),
  • кораблі ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14645 (+50) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1807 (+7)

Дані уточнюються.

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