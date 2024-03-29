Комунальники закрили 90% вікон, вибитих у Харкові внаслідок атак 27-28 березня

Про це повідомила пресслужба Харківської міськради у Telegram.

"Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, працівники "Харківського ремонтно-будівельного підприємства" закрили всі пошкоджені вікна в Київському районі, а фахівці "Харківспебуду" завершують такі роботи в Шевченківському", — сказано в повідомленні.

Загалом у будинках було вибито майже тисяча вікон.