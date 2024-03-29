Останні новини Харкова та Харківської області за 29 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 29 березня
- 29 березня росіяни завдавали авіаударів у районах Бочкового, Успенівки, Хрипунів Харківської області;
- Артилерійських та мінометних обстрілів РФ зазнали близько 15 населених пунктів регіону, серед них Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка, Ветеринарне, Вовчанськ і Потихонове;
- На Куп’янському напрямку день пройшов без російських штурмів.
Терехов, Синєгубов та Єгорова-Луценко оприлюднили декларації за 2023 рік
До 29 березня декларації за 2023 рік оприлюднили міський голова Харкова, очільник Харківської обласної адміністрації та голова облради.
Читайте, що харківські посадовці розказали про статки.
Близько чотирьох годин харківські рятувальники гасили палаючий сухостій
Про це повідомила пресслужба ДСНС регіону.
"29 березня о 12:15 надійшло повідомлення про загоряння неподалік вулиці Валентинівської у Харкові. На місці було встановлено, що на відкритій території горить сухостій. Пожежу локалізували о 14:10 на площі два гектари, а о 16:20 — ліквідували. Пожежники запобігли поширенню полум'я на житлові та інші забудови. Причина пожежі встановлюється", — сказано в повідомленні.
Протягом доби рятувальники загасили 99 пожеж в екосистемах регіону на загальній площі понад 90 гектарів.
Комунальники закрили 90% вікон, вибитих у Харкові внаслідок атак 27-28 березня
Про це повідомила пресслужба Харківської міськради у Telegram.
"Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, працівники "Харківського ремонтно-будівельного підприємства" закрили всі пошкоджені вікна в Київському районі, а фахівці "Харківспебуду" завершують такі роботи в Шевченківському", — сказано в повідомленні.
Загалом у будинках було вибито майже тисяча вікон.
У Чугуївському районі знайшли тіло харківянина, у вбивстві підозрюють його сусіда
Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.
До Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у садовому товаристві у селищі Новопокровка сталося вбивство. Поліцейські встановили, що до злочину причетний 56-річний господар дачі, який запросив у гості загиблого сусіда. Затриманому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства", — сказано в повідомленні.
Харківські газовики ліквідували наслідки обстрілу в Шевченківському районі 27 березня
Про це повідомила пресслужба міської філії "Газмереж".
"Фахівці замінили відключаючі пристрої на пошкоджених житлових будинках, а також замінили посічені уламками ділянки ввідних газопроводів низького тиску. Тривають роботи з відновлення газопостачання до осель. Відновлення відбувається за наявності доступу до квартир, а також там, де є технічна можливість і з дотриманням вимог Правил безпеки систем газопостачання", — зазначили у підприємстві.
Обстріл Куп'янська: є поранений
87-річний чоловік поранений внаслідок обстрілу Купʼянська, повідомила пресслужба обласної прокуратури. За її даними, росіяни обстріляли місто о 13:35, попередньо, з артилерії. Пошкоджені адміністративна будівля та житлові будинки.
У Харкові після блекауту відновили рух тролейбусів: що кажуть містяни
"Я взагалі ходжу зі скандинавськими паличками. Йду, дивлюся — тролейбус їде. Під’їхала раз, а потім знову йшла і дивлюся — тролейбус. А так ходила весь час пішки. Добре, що пустили. У моєму віці вже тяжко".
Дивіться, як жителі Харкова реагують на відновлення руху тролейбусів після блекауту.
У "Харківобленерго" опублікували графік погодинних відключень світла на 1-7 квітня для Харкова та області
Згідно з розкладом, світло вимикатимуть на чотири, а не на шість годин.
"Шановні споживачі! Просимо вас з розумінням поставитися до відключень не за графіком, а також тих незручностей, які у зв'язку з цим можуть виникати. Ми мусимо вводити обмеження задля збереження балансу в енергосистемі регіону та країни в цілому", — сказано у повідомленні.
Графік можна завантажити за посиланням.
Енергетична ситуація на Харківщині: дані Міненергетики на 29 березня
"В обласному центрі діють погодинні мережеві обмеження для 200 тисяч споживачів. Енергетикам вдалося заживити 160 абонентів, знеструмлених внаслідок бойових дій. Водночас є нові ушкодження електромереж у трьох населених пунктах. В області довготривало залишаються знеструмленими 15,3 тисячі домогосподарств у 62 населених пунктах", — сказано у повідомленні.
На городі в Руській Лозовій виявили осколково-фугасну авіабомбу ОФАБ-250
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
Боєприпас вилучили та знешкодили. Щоб убезпечити людей, на час робіт перекрили рух, місцевих евакуювали.
"Якби така 250-кілограмова бомба здетонувала, суттєвих руйнувань зазнали би будинки мирних мешканців, а найстрашніше — вона могла забрати життя людей чи травмувати їх", — сказано у повідомленні.
На Харківщиу йде гроза: синоаптики оголосили штормове попередження
В найближчу годину зі збереженням до кінця доби 29 березня у південній половині Харківської області очікується гроза, повідомили у регіональному гідрометцентрі.
Поліція відкрила кримінальне провадження: після удару РФ по Шевченківському району мешканка пошкодженої квартири заперечувала агресію РФ
Про це повідомили пресслужба поліції Харківщини.
"Під час інтерв’ю з журналістами харківʼянка заперечувала збройну агресію російської федерації, висловлювалася на підтримку вторгнення на територію України й окупацію частини території держави, а також засуджувала дії української влади", — сказано у повідомленні.
Слідчі з'ясували, що жінці 59 років і її житло пошкоджене внаслідок авіаудару.
"В ході досудового розслідування співробітники райуправління опитали свідків. Вони підтвердили проросійську позицію фігурантки та повідомили про конфлікти з нею на цьому ґрунті", — сказано у повідомленні.
Погода на 30 березня: прогноз Харківського регіонального гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Вночі невеликий дощ. Вдень без опадів;
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.
УМПБ: що це за авіабомба та чому росіяни почали застосовувати її
27 березня Росія вперше вдарила по Харкову модифіковану авіабомбу УМПБ Д-30. Востаннє росіяни скидали на місто авіабомби ще у 2022 році.
Які технічні характеристики УМПБ, чому Росія почала бити саме цією бомбою та чи означає це, що РФ має дефіцит боєприпасів — в ефірі "Суспільне. Студія" розповів військовий експерт Defense Express Валерій Рябих.
Новий боєприпас РФ може долітати до будь-якого району Харкова
Про це Суспільне Харків 29 березня сказав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Він може повністю покривати місто Харків, будь-який район. Навіть населені пункти Харківської області, залежно від якої відстані до кордону буде пуск", — сказав Синєгубов.
За його словами, експерти встановили, що два удари по Шевченківському району Харкова авіабомбами росіяни завдали з літака класу Су: "Це повітряна ракета, яка чіпляється на літак. Її модифікували, щоб вона була керована і вражала наземні цілі".
Вони мають можливість випускати їх з РСЗВ, однак в цьому випадку це була "СУшка". Було два постріли, їх здійснили не одночасно. Був розрив по часу. Вони мали різну траєкторію польоту. Це свідчить, що це було, напевно, випробування. Можливо, вони шукали наші засоби ППО, щоб їх виявити. Боєприпаси заходили до Харкова з різних боків: один — з півночі, другий — через Богодухів і далі нижче, з західної частини міста.
Синєгубов каже, що пуски були з Бєлгородської області РФ, бомби пролетіли 72-74 км.
Боєприпас невеликий, менший за керовану авіабомбу, значно менший за С-300, але руйнівна сила серйозна — у людей повибивало не лише вікна, а й міжкімнатні стіни їх осель. Ми бачили уламки, які прошивають наскрізь стіни.
Трінклера — на Джуса: у Харкові обговорюють варіанти перейменування 18 топонімів
Про це повідомила пресслужба міської ради.
"Харків'янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов'язані з країною-агресором", — сказано у повідомленні.
Серед пропозицій до перейменування у Харкові:
- Алтайський провулок — на Вітряний провулок;
- Байкальська вулиця — Сніжна вулиця;
- Бакуліна вулиця — на Євгенія Єніна вулиця;
- Біломорська вулиця — Фінська вулиця;
- Владивостоцька вулиця — на Шведська вулиця;
- Владивостоцький провулок — на Скандинавський провулок;
- Владивостоцький в’їзд — на Лірницький в'їзд;
- Ельбруський провулок — на Буковельський провулок;
- Єльнінський провулок — на Барвистий провулок;
- Іжевська вулиця — на Ромашкова вулиця;
- Іжевський провулок — на Ромашковий провулок;
- Іртиська вулиця — на Мерлинська вулиця;
- Іртиський провулок — на Чепельський провулок;
- Кольський провулок — Червоної Рути провулок;
- Красноуральська вулиця — Низинна вулиця;
- Кронштадтська вулиця — Литовська вулиця;
- Кронштадтський провулок — на Чумацький провулок;
- Трінклера в’їзд — Джуса в’їзд.
Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або за тел.: (057) 760-79-68.
Харків стане для російських військ "фатальним містом", якщо росіяни знову вирішать наступати
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" сказав Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
"Ми не можемо ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій", — сказав Олександр Сирський.
Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося "прорахувати" противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом.
"Але, звісно, кожна військова операція по-своєму унікальна, і просто скористатися її умовною калькою у наступній ситуації на фронті не вдасться за жодних умов. Сучасна війна — це математична задача із сотнями змінних, в якій кожен складник може мати вирішальне значення", — додав Сирський.
"Металіст 1925" гратиме 31 березня проти "Зорі"
"Матч 22-го туру VBET ліги "Зоря" — "Металіст 1925" відбудеться 31-го березня на стадіоні "Лівий Берег". Його початок о 15:30", — повідомила пресслужба харківського клубу.
На Харківщині збивали російські дрони
"У межах зони відповідальності Повітряне командування "Схід" в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях вночі збито 16 БпЛА "Shahed-136/131", сім крилатих ракет типу Х-101/555, чотири типу Іскандер-К та керовану авіаційну ракету Х-59", — повідомили у командуванні.
Чкаловське до 3 квітня обиратиме нову назву
"На багаточисельні прохання громадян та клопотання Чкаловської селищної військової адміністрації профільний комітет Верховної Ради України продовжив термін перейменування селища Чкаловське до 3 квітня", — повідомили у громаді.
Обстріли Харківщини: зведення поліції
За даними керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка протягом доби:
- Вовчанськ обстрілювали протягом дня 28 березня: РФ завдала ударів з артилерії, FPV-дронів близько 10:00, 10:30, 11:45, 13:00, 13:50 та 15:45. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, двоє громадян отримали поранення. Всі цивільні. Пошкоджено будівлю центру первинної меддопомоги, вісім приватних будинків, автомобілі.
- Моначинівка Куп'янського району. 28 березня об 11:30 внаслідок артобстрілу калібром 122 мм одна цивільна жінка загинула, двоє цивільних чоловіків отримали поранення. Пошкоджено п’ять домоволодінь, в одному з будинків сталася пожежа, два приватні автомобілі, господарчу споруду;
- Курилівка Куп'янського району. 28 березня близько 14:30 росіяни завдали удар по населеному пункту авіабомбою ФАБ-250. Внаслідок обстрілу поранення отримали дві цивільні жінки. Пошкоджено три приватні будинки, відбулося загоряння сухої трави;
- Куп’янськ. 28 березня близько 14:30 військові РФ обстріляли місто. Внаслідок авіаудару авіабомбою ФАБ-250 поранення отримав цивільний чоловік. Пошкоджено три багатоквартирні та один приватний будинки, автомобіль, гуртожиток;
- Кучерівка. 28 березня близько 23:30 внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджено домоволодіння, паркан;
- Високий Харківського району. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Х-35У, який стався 28 березня близько 15:50 поранення отримала цивільна жінка. Пошкоджено десять приватних будинків, господарчі споруди;
- Вільча Чугуївського району. 28 березня ворог обстріляв селище близько 17:00. Внаслідок обстрілу загорівся сухостій;
- Козача Лопань. 28 березня загарбники вдарили по селищу близько 21:50. Внаслідок обстрілу зруйновано три будинки;
- Чугуїв. 28 березня близько 12:30 відбувся ворожий обстріл, внаслідок чого сталося займання сухої трави на площі 5 га. Без постраждалих.
Робота ДСНС за добу: зведення
Протягом доби рятувальники 116 разів гасили пожежі, п'ять з них спричинили обстріли РФ.
- О 08:40 росіяни влучили у покинуту будівлю у Куп'янську. Рятувальникам ДСНС довелось гасили пожежу на площі 20 кв. м;
- Кількома годинами потому були обстріляні околиці сіл Моначинівка Кіндрашівської громади та Клугино-Башкирівка Чугуївської. В обох випадках сталися пожежі сухостою на відкритих просторах. Там і там площа горіння склала 5 га;
- О 18:00 у Вовчанську російська артилерія підпалила приватний будинок та господарчу споруду. Також зайнялась суха трава навколо на площі 1 га;
- Близько 22:00 під російський удар потрапило прикордонне селище Козача Лопань Дергачівської громади. Горіли два приватних будинки та два автомобілі. Загальна площа пожеж склала близько 400 кв. м.
"Всі пожежі, спричинені російськими загарбниками ліквідовані силами ДСНС", — сказано у повідомленні.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 29 березня
На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних дій не вела, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали Борова, Куп’янськ.
29 березня: погода на Харківщині за інформацією регіонального гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі невеликий дощ. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.