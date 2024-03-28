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33-річна жінка в реанімації: у Мукачеві затримали підозрюваного у побитті колишньої дружини
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33-річна жінка в реанімації: у Мукачеві затримали підозрюваного у побитті колишньої дружини

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У Мукачеві затримали підозрюваного у побитті колишньої дружини
Підозрюваний у побитті дружини, м. Мукачево, 28 березня 2024 року. Фото: Нацполіція у Закарпатській області

У Мукачеві поліцейські затримали 37-річного місцевого жителя, якого підозрюють у нанесенні тяжких травм своїй колишній дружині.

Про це повідомили на сайті Нацполіції у Закарпатській області.

За інформацією правоохоронців, про госпіталізацію 33-річної жінки у важкому стані поліції повідомили лікарі.

"Того дня жінка відпочивала разом зі своїм колишнім чоловіком. Згодом між експодружжям виник конфлікт, у результаті якого чоловік наніс їй численні удари", — йдеться у повідомленні.

33-річна жінка в реанімації: у Мукачеві затримали підозрюваного у побитті колишньої дружини
У Мукачеві затримали підозрюваного у побитті колишньої дружини. Фото: Нацполіція у Закарпатській області

Наразі жінка перебуває у важкому стані, медики намагаються врятувати її життя. Поліцейські затримали підозрюваного у побитті та помістили його в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 121Умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Затриманому за скоєне загрожує до 8 років позбавлення волі.

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