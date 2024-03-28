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Дронами та з артилерії. Військові РФ 10 разів за день били по Нікопольщині
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Дронами та з артилерії. Військові РФ 10 разів за день били по Нікопольщині

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Війна, обстріли, Нікополь
Наслідки обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини, 28 березня 2024 року. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Протягом дня, 28 березня, російська армія 10 разів атакувала Нікопольский район Дніпропетровщини. П'ять разів вдарили дронами-камікадзе та стільки ж — артилерією.

Про це мовиться у Telegram-каналі начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

За його словами, під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади.

У Марганецькій громаді пошкоджені ліцей, дитячий майданчик, оселя, дві господарські споруди, енергетичне обладнання та лінія електропередач.

У Нікополі пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, три приватні будинки, гараж. Також зачепило дві господарські споруди, одну – знищило. Наслідки ще одного обстрілу з'ясовують.

Загиблих та поранених немає внаслідок обстрілів немає, написав Лисак.

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