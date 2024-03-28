На російсько-українській війні загинув командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Дмитро Фішер. Він проживав у Миргороді.
Про це 28 березня повідомили на Telegram-каналі Миргородської міськради.
Військовослужбовець Дмитро Фішер мав звання підполковник. Йому було 50 років. Його вважали зниклим безвісти. За результатом аналізу ДНК смерть Дмитра Фішера підтвердилася. Він загинув 5 червня 2022-го. Це сталося під час виконання бойового завдання в Запорізькій області.
28 березня траурний кортеж із загиблим військовим прибуде в Миргород.
Дмитро Фішер 2017-го обіймав посаду заступника командира 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України.
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