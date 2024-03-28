Голови Яремчанської та Тлумацької громад Андрій Мироняк та Ігор Петрук опублікували свої декларації за 2023 рік на сайті НАЗК.

Скільки вони заробили торік, яке майно придбали та які заощадження мали, читайте в матеріалі Суспільного.

Що задекларував голова Яремчанської громади Андрій Мироняк

Андрій Мироняк опублікував свою декларацію за 2023 рік 28 березня 2024.

Голова Яремчанської громади Андрій Мироняк. Facebook/Андрій Мироняк

Як йдеться в документі, Яремчанський міський голова упродовж 2023 року отримав:

545 тисяч 423 гривні зарплати;

193 тисячі 381 гривню пенсії;

375 тисяч 626 гривень доходу від надання майна в оренду ПрАТ "ВФ Україна";

66 тисяч гривень від надання майна в оренду ПрАТ "Київстар";

120 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна ТОВ "Експерт-ІФ".

Його дружина Надія Мироняк отримала 34 мільйони 320 тисяч 667 гривень, займаючись підприємництвом.

Упродовж минулого року Андрій Мироняк зберігав готівкою 1 мільйон 800 тисяч гривень та 20 тисяч доларів. Надія Мироняк — 3 мільйони 500 тисяч гривень, а також 30 тисяч доларів.

У декларації Андрій Мироняк вказав два свої рахунки у банках та три — дружини.

У 2023 році Андрій Мироняк купив земельну ділянку у Микуличині Яремчанської громади площею 2 489 м². Її ціна у декларації не вказана. Також торік Яремчанський міський голова став власником чотирьох торгових приміщень в Івано-Франківську площами 20 м², 19,4 м², 9,8 м² та 22,5 м². Скільки вони коштують — невідомо.

Яке майно зареєстрував Андрій Мироняк до 2023 року

Згідно з декларацією Андрій Мироняк має таку нерухомість:

з 2008 року — дві земельні ділянки у Микуличині площами 1301 м² та 943 м²;

з 2014 року — дві земельні ділянки у Микуличині площами 4935 м² та 1998 м². Також у 2014 році Андрій Мироняк придбав квартиру в Івано-Франківську, площа якої — 84,9 м²;

з 2015 року — дві земельні ділянки у Микуличині площами 1086 м² та 1503 м²;

з 2018 року — дві квартири в Києві площами 69,6 м² та 69,3 м²;

з 2019 року — дві земельні ділянки в Микуличині площами 0,01 м² та 1400 м²;

з 2021 року — житловий будинок у Микуличині площею 21,6 м²;

з 2022 року — житловий будинок у Микуличині площею 21,4 м².

У декларації вказана лише ціна будинку в Микуличині, власником якого Андрій Мироняк став у 2021 році. На той час він вартував 11 тисяч 778 гривень.

Надія Мироняк має дев'ять земельних ділянок у Микуличині:

з 2004 року — земельну ділянку площею 1890 м²;

з 2007 року — земельну ділянку площею 1035 м²;

з 2008 року — п'ять земельних ділянок площами 10 000 м², 2500 м², 3009 м², 523 м², 1498 м²;

з 2014 року — земельну ділянку площею 1060 м²;

з 2016 року — земельну ділянку площею 727 м².

Ціна цих ділянок не вказана. Також з 2004 року Надія Мироняк є власницею житлово-торговельного комплексу в Микуличині площею 582,5 м². Його вартість у декларації також не зазначена.

З 2019 року Андрій Мироняк має легковий автомобіль Mitsubishi Pajero 1996 року, його ціна не вказана.

Надія Мироняк має 26 транспортних засобів:

з 2005 року — автомобіль ВАЗ 21213, рік випуску якого — 2004, причіп ПР того ж року випуску;

з 2006 року — причіп ПР 8103.2-9 того ж року випуску;

з 2007 року — автомобіль ВАЗ 2107 того ж року випуску;

з 2008 року — автомобілі ВАЗ 210994-20, ВАЗ 210994, два автомобілі ВАЗ 210700;

з 2009 року — автомобіль КрАЗ-255Л 1978 року випуску, причіп ПРХ 1215, рік випуску якого — 2001, екскаватор Atlas 1404, рік випуску якого — 1993;

з 2010 року — причіп ОдАЗ-9370, рік випуску якого — 1980;

з 2014 року — автомобіль КамАЗ-53212, рік випуску якого — 1987;

з 2015 року — вантажний фургон Nissan Primastar 2005 року випуску, автомобіль КамАЗ-4310, рік випуску якого — 1990 та автомобіль Volvo XC90, рік випуску якого — 2015;

з 2016 року — автомобіль КрАЗ-250, рік випуску якого — 1993;

з 2020 року — чотири автомобілі Урал-375, а також один Урал-432010, автомобілі Volkswagen Crafter 2015 року випуску та Mitsubishi Outlander 2020 року випуску;

з 2021 року — автомобілі Mitsubishi L200 2011 року випуску та DAF 2007 року випуску.

Вартість цього транспорту не вказана.

У декларації йдеться, що Надія Мироняк має 100% частки у статутному капіталі ТзОВ "Зорі Карпат", вартість — 63 тисячі гривень.

Що задекларував голова Тлумацької громади Ігор Петрук

Ігор Петрук подав свою декларацію за 2023 рік 27 березня 2023 року.

Голова Тлумацької громади Ігор Петрук. Facebook/Ігор Петрук

Згідно з декларацією у 2023 році Ігор Петрук отримав 443 тисячі 982 гривні зарплати, 191 тисячу 389 гривень пенсії та 2 тисячі 432 гривні від громадської організації "Український кризовий медіа-центр". Його дружина Галина Петрук заробила 203 тисячі 16 гривень, працюючи у Тлумацькому ліцеї № 1.

Заощадження Ігор Петрук не задекларував.

У декларації вказані два рахунки в банках Ігоря Петрука та один — його дружини.

Яке майно зареєстрував Ігор Петрук до 2023 року

Як йдеться у декларації, з 2004 року Ігор Петрук має дві земельні ділянки у Тлумачі площами 1000 м² та 115 м². З 2002 року він має право користування квартирою у Надвірній площею 43,3 м². Власником є Володимир Петрук.

З 2008 року Ігор Петрук має право користування будинком у Тлумачі площею 137 м², власницею житла є його дружина. Також Галина Петрук з 2001 року має земельну ділянку у Тлумачі площею 1000 м². З 2006 року — земельну ділянку у Тлумачі площею 200 м². Вартість майна не вказана. У 2020 році вона стала власницею квартири у Тлумачі площею 29,8 м². На той час житло коштувало 125 тисяч 834 гривні.

З 2005 року Ігор Петрук володіє автомобілем ВАЗ 2108 1996 року випуску.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube