Протягом доби, 27 березня, енергетики відновили електропостачання у будинках 1,8 тисячі родин Дніпропетровщини, що були знеструмлені через обстріли.

Про це мовиться у пресрелізі компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі", який отримало Суспільне.

Електрику відновили у двох населених пунктах на півдні регіону. Загалом зі світлом — 1868 родин, чиї оселі були знеструмлені через обстріли РФ.

"Аварійні бригади лагодять пошкоджені ворогом лінії та обладнання та роблять усе можливе для того, аби повернути електропостачання в найкоротші терміни. Роботи проводять, щойно отримують дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

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