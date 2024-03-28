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Від початку повномасштабного вторгнення на Буковині мобілізували 78 медиків: з яких лікарень
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Від початку повномасштабного вторгнення на Буковині мобілізували 78 медиків: з яких лікарень

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Від початку повномасштабного вторгнення на Буковині мобілізували 78 медиків
Фото ілюстративне. Фото ілюстративне. Джерело: Суспільне Чернівці

Від початку повномасштабного вторгнення у Чернівецькій області мобілізували 78 медиків зі спроможних лікарень. 41 з них — лікарі, один медпрацівник загинув.

Це неповна інформація, оскільки Суспільне Чернівці подавало інформаційні запити у всі спроможні лікарні, але деякі не надали відповіді. Розповідаємо, що відомо про мобілізацію медпрацівників.

Скільки медиків мобілізували

Найбільше зі спроможних лікарень мобілізували лікарів: 41 людину. Також мобілізували 16 працівників середнього медичного персоналу та 20 інших працівників медичних закладів.

1 мобілізований загинув — це робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, він працював у Чернівецькій обласній дитячій клінічний лікарні.

Демобілізували 13 людей.

Ми очікуємо інформацію від Вижницької, Глибоцької, Герцаївської та Новоселицької лікарень, Центральної міської лікарні в Чернівцях, також онкоцентру, кардіоцентру, психіатричного центру та перинатального центру.

Які заклади в області спроможні

Мережа спроможних медичних закладів в Чернівецькій області складається з:

  • трьох надкластерних закладів. Це обласна клінічна лікарня, лікарня швидкої допомоги та обласна дитяча клінічна лікарня.
  • шістьох кластерних лікарень – у Вижницькому районі це Вижницька лікарня, у Дністровському – Хотинська та Сокирянська, у Чернівецькому – Сторожинецька та Кіцманська лікарні, а також Центральна міська лікарня у Чернівцях.
  • шістьох загальних закладів: Глибоцька, Путильська, Кельменецька, Герцаївська, Новоселицька та Заставнівська лікарні;
  • п'яти спеціалізованих медзакладів – онкоцентру, кардіоцентру, психіатричних, фтизіатричних та перинатальних центрів.

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