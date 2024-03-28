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У Кіровоградській області прогнозують до 24 градусів тепла
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У Кіровоградській області прогнозують до 24 градусів тепла

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На Кіровоградщині прогнозують 24 градуси тепла
Сірі журавлі у Кропивницькому районі. Facebook-група "Природа Кіровоградщини"/16 березня 2024 рік.

У Кіровоградській області на найближчі п’ять днів прогнозують теплу погоду. Подекуди температура повітря прогріється до +24 градусів тепла.

Про це Суспільному розповіла працівниця обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарева.

У п'ятницю, 29 березня, вдень можливий дощ. Температура повітря вночі +1+6, вдень +12+17 тепла. З 31 березня по 1 квітні відбудеться поступове підвищення температури повітря, без дощів.

Вночі від +2 до +8 тепла, вдень від +17 до +22 вище нуля. 1 квітня вдень подекуди прогнозують від +19 до +24 тепла.

"Такі показники не є температурним рекордом. Така погода в межах норми. Звичайно у квітні можуть бути і короткочасні періоди похолодання. За прогнозами, середня місячна температура передбачається 10,4 градусів тепла".

Кліматична характеристика квітня

Середня місячна температура повітря у квітні по Кіровоградській області складає +9.7+10.2 градусів тепла. Абсолютний максимум температури +29.3+32 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури від -8.2 до -14.1 градусів морозу. Середня місячна кількість опадів складає 32-36 міліметрів.

В середньому протягом місяця відмічається один-три дні зі швидкістю вітру 15 метрів за секунду. В окремі роки бували пилові бурі. Найбільша кількість днів із суховіямиВітер із високою температурою і низькою вологістю повітря. у квітні досягає від двох до трьох.

В середньому відмічається два-чотири дні з туманами. По всiй території області спостерігаються грози.

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