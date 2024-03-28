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У Чернігові провели турнір з дзюдо в пам'ять про Андрія Юрченка, який загинув на фронті
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У Чернігові провели турнір з дзюдо в пам'ять про Андрія Юрченка, який загинув на фронті

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У Чернігові провели турнір з дзюдо в пам'ять про Андрія Юрченка
Турнір з дзюдо в пам'ять про Андрія Юрченка. ФОТО: Чернігівська обласна рада

У Чернігові 28 березня провели турнір з дзюдо в пам’ять про лейтенанта Андрія Юрченка, який загинув 30 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Чернігівська обласна рада на своїй Facebook-сторінці.

У Чернігові провели турнір з дзюдо в пам'ять про Андрія Юрченка, який загинув на фронті
Турнір з дзюдо в пам'ять про Андрія Юрченка. ФОТО: Чернігівська обласна рада

Андрій Юрченко займався дзюдо із шести років.

"Сьогоднішній турнір окрім вшанування пам’яті про чернігівського героя, популяризації занять спортом і здорового способу життя серед молоді, має на меті збір коштів на автівку для вітчима Андрія Юрченка, який теж у лавах ЗСУ і наразі перебуває на Запорізькому напрямку", — розповів тренер Андрія Юрченка та очільник Федерації дзюдо Чернігівської області Олександр Маркін.
У Чернігові провели турнір з дзюдо в пам'ять про Андрія Юрченка, який загинув на фронті
Турнір з дзюдо в пам'ять про Андрія Юрченка. ФОТО: Чернігівська обласна рада

Нагадаємо, на службу лейтенант Андрій Юрченко потрапив у 2023 році – після Національної академії сухопутних військ. У складі зведеного підрозділу пройшов курси Королівської школи артилерії у Великій Британії. Там освоював іноземні зразки озброєння та техніки.

У Чернігові провели турнір з дзюдо в пам'ять про Андрія Юрченка, який загинув на фронті
Андрій Юрченко. ФОТО: з Facebook-сторінки Ірини Сімонової

Андрій Юрченко був командиром самохідної артилерійської батареї. Підрозділ під його командуванням брав участь у боях за Бахмут, Оріхів, Роботине, Вербове.

За інформацією обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки, Андрій Юрченко загинув під час розвідки для визначення місць вогневих позицій. Групу, в складі якої він був, обстріляла артилерія росіян. Відбулося пряме влучання в їхній автомобіль.

Поховали Андрія Юрченка у Чернігові 6 вересня.

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