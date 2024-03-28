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Вінницька лікарня отримала тренажер для реабілітації
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Вінницька лікарня отримала тренажер для реабілітації

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Реабілітаційний комплекс, який отримала Вінниця від німецького міста-побратима Мюнстер
Реабілітаційний комплекс, який отримала Вінниця від німецького міста-побратима Мюнстер. Фото: Вінницька міськрада

Вінниці передали реабілітаційний комплекс із підвісною системою від німецького міста-партнера Мюнстера.

Його використовуватимуть у реабілітаційному відділенні міської клінічної лікарні. Про це повідомили на сайті Вінницької міської ради.

"Реабілітаційне відділення нашого закладу розширюється, планується його вдосконалення. Воно працює вже рік. Розраховане на 40 ліжок. Зараз ми розширюємо його до 60 ліжок, робимо умови перебування наших пацієнтів максимально комфортними. Відповідно у нас актуальне питання доукомплектування сучасним реабілітаційним обладнанням", – говорить медична директорка з організації хірургічної допомоги та відновного лікування Тетяна Катілова.

Вінницька лікарня отримала тренажер для реабілітації вінничан
Реабілітаційний комплекс, який отримала Вінниця від німецького міста-побратима Мюнстер. Фото: Вінницька міськрада

Реабілітаційний комплекс SPRINTEX – це бігова доріжка з підвісною системою. Вона застосовується для лікування пацієнтів як цивільних, так і військових з неврологічною, серцево-легеневою патологією та з патологією опорно-рухового апарату.

"Це комплексний підхід до лікування. Тобто ми можемо моніторити стан пацієнта. Бачити його показники під час тренування, регулювати навантаження, швидкість бігової доріжки. Підвісна система дозволяє зменшити навантаження на нижні кінцівки пацієнта і на ділянки хребта. Тут може бути комплексний підхід як для лікування неврологічних пацієнтів, постінсультних пацієнтів, з патологією периферичної нервової системи і опорно-рухового апарату", – додає медична директорка.

Разом із медичним обладнанням місто-партнер Мюнстер передав Вінниці спеціальний кран-маніпулятор, який використовуватимуть у зведенні муніципального житла.

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