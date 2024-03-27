На Вінниччині вперше виконали кохлеарну імплантацію — хірургічне втручання, при якому імплантат поміщається під шкіру в завушній області пацієнта. Його провели спеціалісти обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова.

Пацієнт мав діагноз нейросенсорної приглухуватості 2-3 ст. з обох сторін внаслідок акубаротравми та пошкодження слухового аналізатора, повідомили на Facebook-сторінці медзакладу.

"При зниженні слуху такого ступеня людина не розрізняє середні й тихі звуки, звуки спотворюються, виникають проблеми з розрізненням мови, це викликає значний дискомфорт для людини в побутовому житті, порушення соціальної взаємодії, значні психологічні проблеми", — повідомляють медики.

Зазначається, що у такому випадку використання слухових апаратів неефективне. А кохлеарні імпланти призначені для довічного використання.

"Тому єдиний спосіб наповнити звуками життя людей із великою втратою слуху та/або глухотою – це кохлеарна імплантація — ефективна високотехнологічна система заходів (оперативне втручання) та технічних засобів (кохлеарний імплантат для протезування недіючого рецептора слухового аналізатора), спрямованих на відновлення фізично - відсутнього слуху у людини".