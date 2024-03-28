İşğal etilgen Aqyarda rus komandaları, ukrain diversiya-istihbarat taqımlarınıñ (DİT) ücümlerine mania olmağa azırlanalar. Bundan ğayrı, Sarabuzdaki Ostrâkove demiryol atantsiyasına arbiy tehnika yollandı, dep qayd etildi.

Saban ayınıñ 28-inde öz Telegram kanalında “Ateş” arbiy-partizan areketi bu aqqında haber berdi.

Olarnıñ bilgilerine köre, mudafaa yalısını arbiy ordu maşnalarınen (BMT) quvetleştirmege planlaştıralar.

“Bundan ğayrı, bizge haber berdiler ki, ukrain uçucısız aletleriniñ soñki ücüminden soñ rus komandanları, Aqyar avasında Ava mudafaa sistemalarınıñ sayısını çoqlaştırmağa emir etti”, - dep bildirildi.

Bundan başqa, “Ateş” haber berdi ki, bir qaç kün evel işğalcilerniñ arbiy tehnikası Sarabuzdaki Ostrâkove demiryol stantsiyasına kele. Şimdi tehnika, stantsiya yanındaki arbiy qısımda yerleşe. Arbiy qısımnıñ toprağı içtimaiy astyapı yanındadır.

“Bundan ğayrı, biz ögrendik ki, bu obyektteki tehnika çalışmaz. Belki, Ukraina mudafaa quvetlerini içtimaiy astyapığa ateşlerde qabaatlamaq maqsadınen rus komandanları, sahte arbiy obyektni qurdı”, - dep partizanlar qayd ettiler.

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