НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Чернігівщині в останню путь провели трьох військових ЗСУ, одного з них впізнали за результатами ДНК-експертизи
ПохованняСМЕРТЬВторгнення Росії в УкраїнуЗСУРегіони

На Чернігівщині в останню путь провели трьох військових ЗСУ, одного з них впізнали за результатами ДНК-експертизи

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Військові ЗСУ з Чернігівщини, які загинули в боях
Військові з Чернігівщини, що загинули в боях. Чернігівський обласний ТЦК та СП

На Чернігівщині 28 березня в останню путь провели трьох військових ЗСУ — Костянтина Кравченка, Антона Кислицю та Юрія Трикоза. Вони загинули під час боїв на Донеччині, Запоріжжі та Харківщині.

Про це у коментарі Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Старший солдат Костянтин Кравченко народився 7 червня 1987 року в місті Городня Чернігівської області. Закінчив Чернігівське ВПУ № 15.

На Чернігівщині в останню путь провели Костянтина Кравченка
Старший солдат Костянтин Кравченко. Чернігівський обласний ТЦК та СП

З 2006 по 2007 роки проходив строкову військову службу на посаді водія. У квітні 2022 року долучився до лав ЗС України. Служив на посаді командира відділення - командира машини розвідувальної роти.

Загинув 23 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Провели в останню путь та поховали військового у Городні.

Старший солдат Антон Кислиця народився 6 грудня 1993 року в селі Гусавка Чернігівської області.

У 2012 році проходив строкову військову службу, після чого повернувся до цивільного життя.

На Чернігівщині в останню путь провели Антона Кислицю
Старший солдат Антон Кислиця. Чернігівський обласний ТЦК та СП

З 2019 року боронив Україну в лавах Збройних Сил України. Після початку повномасштабної війни продовжив служити на посаді механіка-водія танкового взводу. Протягом служби був нагороджений почесним нагрудним знаком командувача Сухопутних військ Збройних Сил України "За службу", відзнакою Командувача обʼєднаних сил "Козацький Хрест" ІІІ ступеня та медаллю "Операція Об'єднаних сил. За звитягу та вірність".

Загинув 14 травня 2022 року у бою на Запорізькому напрямку. За результатами ДНК-експертизи встановили особу Антона.

Провели в останню путь та поховали військового в рідному селі.

Молодший сержант Юрій Трикоз народився 20 квітня 1972 року в місті Бобровиця Чернігівської області. Освіту здобував у місцевій середній загальноосвітній школі. Закінчив Ніжинське ПТУ №2 за спеціальністю "водій автотранспортних засобів".

У 1990-1992 роках проходив строкову військову службу на посаді водія. Після цього служив у складі МВС України в Броварах.

На Чернігівщині в останню путь провели Юрія Трикоза
Молодший сержант Юрій Трикоз. Чернігівський обласний ТЦК та СП

Перед повномасштабним вторгненням російської федерації працював в мережі магазинів "ФОРА". На захист України став у 2023 році. Служив на посаді командира стрілецького відділення.

Загинув 6 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Попрощалися з військовим та поховали його на кладовищі рідного міста.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Похорон військового у лановецькій громаді
У громадах на Тернопільщині провели в останню дорогу двох бійців
Загиблі з Кіровоградщини: Олег Стрілковський, Євгеній Бендяк та Станіслав Могилан
У Кропивницькому попрощалися з Олегом Стрілковським, Станіславом Могиланом та Євгенієм Бендяком
У Ріпках поховали солдата ЗСУ Сергія Юдина. Чернігівський обласний ТЦК та СП
На Чернігівщині поховали бійця ЗСУ Сергія Юдина з Ріпок
Військовий Іван Грицко
У Тернополі попрощались із військовим Іваном Грицком
На початок