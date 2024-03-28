На Чернігівщині 28 березня в останню путь провели трьох військових ЗСУ — Костянтина Кравченка, Антона Кислицю та Юрія Трикоза. Вони загинули під час боїв на Донеччині, Запоріжжі та Харківщині.

Про це у коментарі Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Старший солдат Костянтин Кравченко народився 7 червня 1987 року в місті Городня Чернігівської області. Закінчив Чернігівське ВПУ № 15.

Старший солдат Костянтин Кравченко. Чернігівський обласний ТЦК та СП

З 2006 по 2007 роки проходив строкову військову службу на посаді водія. У квітні 2022 року долучився до лав ЗС України. Служив на посаді командира відділення - командира машини розвідувальної роти.

Загинув 23 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Провели в останню путь та поховали військового у Городні.

Старший солдат Антон Кислиця народився 6 грудня 1993 року в селі Гусавка Чернігівської області.

У 2012 році проходив строкову військову службу, після чого повернувся до цивільного життя.

Старший солдат Антон Кислиця. Чернігівський обласний ТЦК та СП

З 2019 року боронив Україну в лавах Збройних Сил України. Після початку повномасштабної війни продовжив служити на посаді механіка-водія танкового взводу. Протягом служби був нагороджений почесним нагрудним знаком командувача Сухопутних військ Збройних Сил України "За службу", відзнакою Командувача обʼєднаних сил "Козацький Хрест" ІІІ ступеня та медаллю "Операція Об'єднаних сил. За звитягу та вірність".

Загинув 14 травня 2022 року у бою на Запорізькому напрямку. За результатами ДНК-експертизи встановили особу Антона.

Провели в останню путь та поховали військового в рідному селі.

Молодший сержант Юрій Трикоз народився 20 квітня 1972 року в місті Бобровиця Чернігівської області. Освіту здобував у місцевій середній загальноосвітній школі. Закінчив Ніжинське ПТУ №2 за спеціальністю "водій автотранспортних засобів".

У 1990-1992 роках проходив строкову військову службу на посаді водія. Після цього служив у складі МВС України в Броварах.

Молодший сержант Юрій Трикоз. Чернігівський обласний ТЦК та СП

Перед повномасштабним вторгненням російської федерації працював в мережі магазинів "ФОРА". На захист України став у 2023 році. Служив на посаді командира стрілецького відділення.

Загинув 6 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Попрощалися з військовим та поховали його на кладовищі рідного міста.

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