Поновлення судді Львова на посаді: суд переніс засідання

Шостий апеляційний адміністративний суд 28 березня не зміг прийняти рішення щодо Богдана Львова про відновлення на посаді судді Верховного Суду. Засідання перенесли на 25 квітня.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з зали суду.

Суд продовжив термін розгляду справи і оголосив перерву до 25 квітня. Раніше журналісти встановили, що у Львова є російське громадянство

Представниця СБУ зазначила, що офіційним шляхом не можливо підтвердити наявність у Львова громадянства РФ. Також вона сказала, що не може підтвердити, що під час перевірки СБУ користувалася саме офіційними джерелами РФ, а не інформаційними.

10 січня Київський окружний адміністративний суд зобов'язав поновити на посаді судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова, який має російське громадянство. Того ж дня Верховний Суд України заявив, що оскаржить поновлення Львова на посаді судді.

Що відомо про справу судді Львова

15 вересня 2022 року журналісти "Схем" оприлюднили розслідування, де наводять докази, що суддя Верховного Суду, очільник Касаційного господарського суду, заступник голови Верховного Суду Богдан Львов під час конкурсу на посаду судді ймовірно мав паспорт Російської Федерації. Голова Верховного Суду Всеволод Князєв заявив, що звернувся до СБУ з проханням перевірити факти і повідомити йому, чи правдиві вони.

Богдан Львов, який з 2017 року очолює Касаційний господарський суд ВС, спростовує звинувачення і заявляє, що недостовірну інформацію поширюють, аби його дискредитувати.

16 вересня 2022 року Вища рада правосуддя наголосила, що від імені України суддя може мати лише громадянство української держави. Доведена у визначений законодавством спосіб наявність іншого громадянства є підставою для припинення його повноважень.

19 вересня відбулись збори суддів Касаційного господарського суду, де голосували за недовіру Львову і за те, щоб йому не давали справи. Обидва рішення не підтримали. Проте Князєв розповів, що закрив Львову доступ до державної таємниці на час перевірки.

21 вересня НАБУ відкрило кримінальне провадження та розпочало досудове розслідування щодо ймовірних фактів незадекларованої нерухомості судді Богдана Львова у Москві, повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

26 вересня Служба безпеки України скасувала допуск до державної таємниці заступнику голови Верховного суду Богдану Львову.

30 вересня наявність у судді Богдана Львова громадянства РФ підтвердив журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв.

5 жовтня 2022 року голова Верховного суду Всеволод Князєв повідомив, що суддю Богдана Львова відрахували зі штату Верховного Суду через наявність в нього російського громадянства.

9 листопада стало відомо, що Богдан Львов подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, де просить визнати протиправним та скасувати наказ голови Верховного суду Всеволода Князєва про його відрахування зі штату Верховного суду, а також "негайно поновити його на посаді" судді касаційної інстанції і стягнути середню заробітну плату за час "вимушеного прогулу".