Учні ліцею з Вінниччини плетуть маскувальні сітки та виготовляють свічки

Учні Шаргородського ліцею плетуть маскувальні сітки та виготовляють окопні свічки для захисників. Дві сітки розміром 3 на 7 та понад 200 окопних свічок, які виготовили з початку березня – відправлять на Запорізький напрямок. Про це Суспільному розповів директор ліцею Валерій Андрієць.

Артему Дозорцю 11 років, навчається у 5 класі. Суспільному розповів виготовляти маскувальні сітки для оборонців почали 2 місяці тому. Працюють під час уроків трудового навчання або у вільний час.

"Спочатку ми різали з дерева, але потім перейшли на окопні свічки тому, що тоді вже починалася зима і ми мали робити свічки", — розповів Артем Дозорць.

Учні Шаргородського ліцею плетуть маскувальні сітки. Суспільне Вінниця

У сусідній кімнаті теж на уроці праці, маскувальну сітку розміром 3 на 7 плетуть дівчата.

"Ми плетемо сітки, для того, щоб наші воїни змогли сховати зброю, щоб вони вижили. Ми це робимо, щоб Україна вже перемогла і все було добре", — розповіла Анастасія Дудко.

Другу зиму п’ятикласники Шаргородського ліцею виготовляють окопні свічки. Загалом передали на фронт півтисячі, розповів вчитель трудового навчання Микола Бажанюк. Навіть з приходом тепла, бійці просять передавати їх ще.

Гроші на матеріали для окопних свічок та маскувальних сіток збирають на благодійних ярмарках та концертах, сказав вчитель трудового навчання Микола Бажанюк. Долучаються і батьки школярів, і жителі громади.

"Всі небайдужі, хто хоче долучитися збирають кошти, а ми за ці кошти купляємо парафін, купуємо сітки, купуємо рулони тканини для того, щоб нарізати стрічку", — сказав Микола Бажанюк.