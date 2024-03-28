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Учні ліцею з Вінниччини плетуть маскувальні сітки та виготовляють свічки
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Учні ліцею з Вінниччини плетуть маскувальні сітки та виготовляють свічки

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Учні Шаргородського ліцею виготовляють окопні свічки для захисників
Учні Шаргородського ліцею виготовляють окопні свічки для захисників. Суспільне Вінниця

Учні Шаргородського ліцею плетуть маскувальні сітки та виготовляють окопні свічки для захисників. Дві сітки розміром 3 на 7 та понад 200 окопних свічок, які виготовили з початку березня – відправлять на Запорізький напрямок. Про це Суспільному розповів директор ліцею Валерій Андрієць.

Артему Дозорцю 11 років, навчається у 5 класі. Суспільному розповів виготовляти маскувальні сітки для оборонців почали 2 місяці тому. Працюють під час уроків трудового навчання або у вільний час.

"Спочатку ми різали з дерева, але потім перейшли на окопні свічки тому, що тоді вже починалася зима і ми мали робити свічки", — розповів Артем Дозорць.
Учні ліцею з Вінниччини плетуть маскувальні сітки та виготовляють свічки
Учні Шаргородського ліцею плетуть маскувальні сітки. Суспільне Вінниця

У сусідній кімнаті теж на уроці праці, маскувальну сітку розміром 3 на 7 плетуть дівчата.

"Ми плетемо сітки, для того, щоб наші воїни змогли сховати зброю, щоб вони вижили. Ми це робимо, щоб Україна вже перемогла і все було добре", — розповіла Анастасія Дудко.

Другу зиму п’ятикласники Шаргородського ліцею виготовляють окопні свічки. Загалом передали на фронт півтисячі, розповів вчитель трудового навчання Микола Бажанюк. Навіть з приходом тепла, бійці просять передавати їх ще.

Гроші на матеріали для окопних свічок та маскувальних сіток збирають на благодійних ярмарках та концертах, сказав вчитель трудового навчання Микола Бажанюк. Долучаються і батьки школярів, і жителі громади.

"Всі небайдужі, хто хоче долучитися збирають кошти, а ми за ці кошти купляємо парафін, купуємо сітки, купуємо рулони тканини для того, щоб нарізати стрічку", — сказав Микола Бажанюк.

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