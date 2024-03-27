Волонтерка Юлія Вотчер провела "Урок мужності" для вінницьких школярів

Координатори дитячого волонтерського штабу "Вінпетріот" у Вінниці долучилися до "Уроку мужності". Його провела волонтерка Юлія Вотчер. Під час спілкування обговорювали збори коштів та допомогу українським оборонцям на фронті. Також розмовляли з чеченцем Муслімом Халідом, який одинадцятий рік боронить Україну.

Основою розмови з вінницькими школярами стали відео, які волонтерка Юлія Вотчер сама зняла на фронті.

"Я власне, 10 років поклала на цю роботу, на це служіння тим хлопцям, які там," - ділиться Юлія Вотчер, президент ГО "Мольфар". "Я хочу нашу розмову побудувати на 3 відео фрагментах, які сама знімала."

На фото волонтерка Юлія Вотчер спілкується з вінницькими школярами під час "Уроку мужності". Суспільне Вінниця

Понівечена російськими снарядами українська земля, міста і села, порятунок поранених — усе це є реальністю на фронті. "Там, де реальна загроза, немає цензури", — зазначила Юлія Вотчер. Побачене у дітей викликає емоції, зазначила волонтерка. Вони обіцяють розповісти про побачене друзям та батькам та виявляють бажання спілкуватись із оборонцями.

"Це важливо, бо зараз триває війна. Це важливо, аби ми могли тут жити більш менш мирно. Щоб наші воїни там почували себе комфортно, були краще забезпечені", — підкреслила Олександра Моргунова, учениця 10 класу гуманітарного ліцею №1.

Школярі є координаторами дитячого волонтерського штабу "Вінпетріот", що діє у Вінницькій громаді з 2022 року. "Це не просто діти, а справжні патріоти своєї країни," — зауважує Оксана Яценко, очільниця департаменту освіти. Разом із вчителями та батьками вони організовують різноманітні заходи, щоб зібрати гроші на допомогу оборонцям.

"Школи, дитячі садки, позашкільні заклади освіти тільки з вересня по грудень зібрали майже 7 мільйонів гривень. На які придбали 10 авто на фронт, 4 капітально відремонтували, 15 мавіків", — розповіла Оксана Яценко.

На фото вінницькі школярі слухають волонтерку Юлію Вотчер під час "Уроку мужності". Суспільне Вінниця

Було і багато іншої допомоги від вінницьких школярів, каже Юлія Вотчер. Там на фронті, вона дуже мотивує бійців. Для них, розповідає, будь-яка звісточка від тих за кого стоять цінна наче реліквія. Під час зустрічі військова волонтерка організовує відео спілкування із Муслімом Халідом. Чеченцем, який 11 рік боронить Україну.

Дарина Семенець — координаторка волонтерського дитячого штабу у 9 ліцеї. Вона ж і його президент. Кілька днів тому минув рік як безвісти, на фронті зник її тато. За її словами, організація допомоги для захисників допомагає впоратись із важкими думками. А таких зустрічей, та спілкувань із тими хто на фронті, хто звідти повернувся має бути більше.

"Ми хочемо, щоб люди бачили, наскільки це страшно. У новинах нам не покажуть всього того, що відбувається на таких заходах. У новинах є цензура. Я вважаю, що важливо показувати реальність, життя," - підкреслює Дарина Семенець, президентка 9 ліцею. "У кожного є когось, хто безпосередньо торкнувся цієї ситуації. І бачити байдужість - це дуже боляче", — пояснила Дарина Семенець.

На фото вінницькі школярі слухають волонтерку Юлію Вотчер під час "Уроку мужності". Суспільне Вінниця

Юлія Вотчер їздить на фронт з 2014 року. Хоча за паспортом вона давно пенсіонерка, залишатись вдома не може. За 10 років чимало людей, які боронять Батьківщину, стали їй рідними, пояснила волонтерка. Нині на фронті і її син. І з власного досвіду знає, що дітям потрібно розповідати правду, бо з такими сусідами не маємо права заспокоюватись навіть після перемоги.