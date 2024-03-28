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"Було вкрай небезпечно залишатися в окупації": історія переселенки, яка переїхала до Кременчука
ОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуПереселенціРегіони

"Було вкрай небезпечно залишатися в окупації": історія переселенки, яка переїхала до Кременчука

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Переселенка з Харкова Аліна Скрипка нині мешкає у Кременчуці. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка разом з двома доньками поїхала до батьків у село Підвисоке Харківської області. 27 лютого 2022-го року село окупували російські військові. В окупації Аліна з доньками була 3 місяці.

Свою історію вона розповіла Суспільному.

Аліна Скрипка — переселенка з Харкова, яка нині живе у Кременчуці. Після повномасштабного вторгнення Росії жінка разом з двома доньками поїхала в село Підвисоке Харківської області до батьків.

"Було вкрай небезпечно залишатися в окупації": історія переселенки, яка переїхала до Кременчука
Переселенка. Фото надані А. Скрипкою
24 лютого (2022-го – ред.) я прокинулася від вибухів о 5:20. Уже на той момент обстрілювали місто Харків. Я перебувала там зі своїми доньками. Дуже було лячно, дуже було страшно, дуже було гучно. Я зібрала речі і поїхала. Мені нікуди було більше їхати, як до батьків за місто Ізюм на Борівщину (село Борова Харківської області – ред.), маленьке село. 27 лютого вже в наші села, в села Борівщини, Куп’янщини, Ізюмщини заїхали війська Російської Федерації. І ми опинилися в окупації.
Переселенк переїхала до Кременчука
Село Підвисоке на Харківщині під час окупації. Фото надані А. Скрипкою

В окупації родина перебувала три місяці, говорить Аліна Скрипка. 30 травня 2022-го року жінка разом з доньками виїхала з окупованої території до Харкова.

Було вкрай небезпечно залишатися в окупації. Хоча ми там вже максимально призвичаїлися. Було в нас пару зачисток, і на великій зачистці була група озброєних окупантів в балаклавах. Тобто не було видно обличчя, тільки їхній командир був вкрай безстрашний. Він не ховав своє лице, він робив це відкрито. Вони ходили по всіх хатах нашого маленького села. І перевіряли хати, перевіряли двори всі, господарські споруди, перевіряли документи. Вони шукали зброю, шукали українських партизанів, бандерівців і все в такому дусі. 30 травня попри заборону моїх батьків, я все ж таки виїхала з іншою молоддю, яка виїжджала на той час через Печенізьку дамбу до Харкова. Там були місця для нас, і я попросила, щоб вони нас вивезли.
Село Підвисоке на Харківщині
Село Підвисоке на Харківщині під час окупації. Фото надані А. Скрипкою

З Харкова родина переїхала до Кременчука, щоб зробити закордоні паспорти в безпечнішому місці, та згодом поїхати жити закордон. Проте вирішили залишитися на Полтавщині.

Аліна Скрипка із Харківщини переїхала до Кременчука
Браслети обереги. Фото надані А. Скрипкою
Знайшла місця де плетуть маскувальні сітки для військових, і там проводила перші місяці. Дуже багато часу допомагала таким чином. Потім я дізналася про спільноту «АстроОберіг», і я приєдналася до цієї спільноти. І дякуючи цьому я навчилася наплітатибраслети обереги, які намолюються потім, зав’язуються на ліве зап’ястя. Я також такий самий ношу і мої донечки. Я відправляла партію браслетів оберегів своєму земляку і односельцю на нього і його бригаду

За словами Аліни Скрипки, вони з дітьми поки не збираються повертатися в Харків, оскільки там все ще небезпечно.

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