Переселенка з Харкова Аліна Скрипка нині мешкає у Кременчуці. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка разом з двома доньками поїхала до батьків у село Підвисоке Харківської області. 27 лютого 2022-го року село окупували російські військові. В окупації Аліна з доньками була 3 місяці.

Свою історію вона розповіла Суспільному.

Аліна Скрипка — переселенка з Харкова, яка нині живе у Кременчуці. Після повномасштабного вторгнення Росії жінка разом з двома доньками поїхала в село Підвисоке Харківської області до батьків.

Переселенка. Фото надані А. Скрипкою

24 лютого (2022-го – ред.) я прокинулася від вибухів о 5:20. Уже на той момент обстрілювали місто Харків. Я перебувала там зі своїми доньками. Дуже було лячно, дуже було страшно, дуже було гучно. Я зібрала речі і поїхала. Мені нікуди було більше їхати, як до батьків за місто Ізюм на Борівщину (село Борова Харківської області – ред.), маленьке село. 27 лютого вже в наші села, в села Борівщини, Куп’янщини, Ізюмщини заїхали війська Російської Федерації. І ми опинилися в окупації.

Село Підвисоке на Харківщині під час окупації. Фото надані А. Скрипкою

В окупації родина перебувала три місяці, говорить Аліна Скрипка. 30 травня 2022-го року жінка разом з доньками виїхала з окупованої території до Харкова.

Було вкрай небезпечно залишатися в окупації. Хоча ми там вже максимально призвичаїлися. Було в нас пару зачисток, і на великій зачистці була група озброєних окупантів в балаклавах. Тобто не було видно обличчя, тільки їхній командир був вкрай безстрашний. Він не ховав своє лице, він робив це відкрито. Вони ходили по всіх хатах нашого маленького села. І перевіряли хати, перевіряли двори всі, господарські споруди, перевіряли документи. Вони шукали зброю, шукали українських партизанів, бандерівців і все в такому дусі. 30 травня попри заборону моїх батьків, я все ж таки виїхала з іншою молоддю, яка виїжджала на той час через Печенізьку дамбу до Харкова. Там були місця для нас, і я попросила, щоб вони нас вивезли.

Село Підвисоке на Харківщині під час окупації. Фото надані А. Скрипкою

З Харкова родина переїхала до Кременчука, щоб зробити закордоні паспорти в безпечнішому місці, та згодом поїхати жити закордон. Проте вирішили залишитися на Полтавщині.

Браслети обереги. Фото надані А. Скрипкою

Знайшла місця де плетуть маскувальні сітки для військових, і там проводила перші місяці. Дуже багато часу допомагала таким чином. Потім я дізналася про спільноту «АстроОберіг», і я приєдналася до цієї спільноти. І дякуючи цьому я навчилася наплітатибраслети обереги, які намолюються потім, зав’язуються на ліве зап’ястя. Я також такий самий ношу і мої донечки. Я відправляла партію браслетів оберегів своєму земляку і односельцю на нього і його бригаду

За словами Аліни Скрипки, вони з дітьми поки не збираються повертатися в Харків, оскільки там все ще небезпечно.

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