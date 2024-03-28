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У Вінниці змагаються понад 120 спортсменів за звання чемпіона України зі спортивної акробатики
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У Вінниці змагаються понад 120 спортсменів за звання чемпіона України зі спортивної акробатики

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У Вінниці понад 120 спортсменів із восьми регіонів беруть участь у чемпіонаті України зі спортивної акробатики. Переможці отримають можливість представити країну на міжнародному рівні – на Чемпіонаті світу, що відбудеться у вересні 2024 року в Португалії.

Про це Суспільному розповів головний тренер збірної України зі спортивної акробатики Юрій Голяк.

Триденні змагання проходять на базі комплексу “Авангард”. Участь у них беруть спортсмени різних вікових категорій і складів. Наприклад, жіноча пара з Вінниці, у складі якої Анастасія Чернявська та Рузанна Вечерук. Вони виступали під італійську пісню "Bella ciao".

Чемпіонат України зі спортивної акробатики
Виступ акробатів на чемпіонаті України. Суспільне Вінниця

У парі спортсменки виступають майже 5 років, за цей час були переможцями та призерами всеукраїнських та міжнародних змагань. Поїхати до Португалії, кажуть, важливо, аби вибороти ліцензію на 12 Всесвітні ігри, які відбудуться у 2025 році в Китаї.

"Дуже важливо, бо в спорті ми вже довго, хочеться дійти до фінішу. Потрібно багато зборів, по два тренування в день, щоб зайти в ту форму, яку нам потрібно", — пояснила Анастасія Чернявська.

"В складі потрібно довіряти партнеру, що він тебе зловить завжди. Взаєморозуміння, допомога потрібна. Коли вона не може щось зробити, я їй допомагаю, вона допомагає, якщо що, мені", — розповіла Рузанна Вечерук.

Чемпіонат України зі спортивної акробатики
Виступ акробатів на чемпіонаті України. Суспільне Вінниця

У категорії змішана пара – виступають Богдан Пишкович та Анастасія Гринько, які приїхали з Львівщини.

"В нас був романтичний танець, ми показували кохання між двома людьми. Все виконали, але дуже складних вправ старались не робити, щоб не хитатись, щоб не було за що бали зняти. Робили досить легенькі вправи", — пояснила Анастасія Гринько.

"Як і в кожному спорті, важлива дисципліна. Якщо дотримуватись її, то все вийде. Поставити ціль і йти до неї", — зазначив Богдан Пишкович.

Чемпіонат України зі спортивної акробатики
Виступ акробатів на чемпіонаті України. Суспільне Вінниця

Змагання проходять у п’яти категоріях, а саме: жіноча пара, жіноча група, чоловіча пара, чоловіча група та змішана пара.

"Він проходить протягом трьох днів. Спортсмени виконують балансово-динамічні та комбіновані вправи. Ці змагання є відбірковими до Чемпіонату світу, який у вересні відбудеться у Португалії. Допущені вікові категорії 13-19 та 12-18, які візьмуть участь у Чемпіонаті світу", — розповів головний тренер збірної України зі спортивної акробатики Юрій Голяк.

Чемпіонат України зі спортивної акробатики
Виступ акробатів на чемпіонаті України. Суспільне Вінниця

На чемпіонат світу у португальському місті Гімарайнш поїдуть переможці та срібні призери турніру у Вінниці. Результати змагань оголосять в останній день чемпіонату – в п’ятницю 29 березня.

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