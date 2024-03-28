Захищаючи Україну загинув військовий з Херсонщини Ігор Капляр

Захищаючи Україну під час виконання бойового завдання загинув житель Білозерської громади Херсонської області Ігор Капляр.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Білозерської сільської військової адміністрації.

Ігор Капляр проживав у селі Дніпровське. Загинув військовий 27 березня 2024 року.

"Ігор Капляр грав у місцевій футбольній команді “Гроно” та брав активну участь у житті села. Щирі співчуття близьким і рідним загиблого захисника. Герої не вмирають!", — йдеться у повідомленні.

12 березня 2024 року у Херсоні попрощалися із матросом Володимиром Бутовим. Він помер 6 березня 2024 року від ран, отриманих під час бойових дій.

7 березня 2024 року у Херсоні попрощалися з військовослужбовцем Євгенієм Кічею. Він загинув на Донеччині поблизу Новомихайлівки під час виконання бойового завдання.

Також в Одесі попрощались із жителем Херсонщини, військовослужбовцем Максимом Бараненком. Смертельне поранення він отримав у бою на Херсонському напрямку.

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