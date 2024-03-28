У Вінниці завершують опалювальний сезон

У Вінниці 28 березня завершують опалювальний сезон. Таке рішення виконкому, йдеться на сайті Вінницької міськради.
Підставою завершення опалювального сезону є підвищення температури.
"О 10 ранку у Вінниці розпочалися роботи, до завтра, 29 березня, повністю буде завершено опалення. Відключили населення міста, по деяких лікарнях вже почалися відключення", — розповів генеральний директор КП "Вінницяоблтеплоенерго" Андрій Ковальов. У закладах охорони здоров'я, соцзахисту, освіти теплопостачання завершать згідно з наданими заявами керівників відповідних закладів.