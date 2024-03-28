НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Крадіжка з Меморіального комплексу: жителю Вінниччини загрожує до 7 років за ґратами
ПОЛІЦІЯРегіони

Крадіжка з Меморіального комплексу: жителю Вінниччини загрожує до 7 років за ґратами

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Меморіальний комплекс загиблим захисникам України у Козятині
Меморіальний комплекс загиблим захисникам України у Козятині. Фото: Нацполіція

У ніч на 25 березня в місті Козятин, що на Вінниччині, невідомий викрав лампадку з Меморіального комплексу загиблим захисникам України. За таке правопорушення передбачене покарання до 7 років позбавлення волі.

З повідомленням про злочин до правоохоронців звернувся батько полеглого воїна. Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

"У ході оперативно-розшукових заходів та завдяки перегляду камер відеоспостереження поліцейські встановили та розшукали зловмисника, причетного до скоєного. Ним виявився 50-річний місцевий житель. Як з’ясувалось чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності", — повідомили у поліції.

Викрадені речові докази у чоловіка вилучені. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
В Ужгороді затримали підорюваного у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику поліції
В Ужгороді затримали чоловіка за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику поліції
Співпрацює з РФ: поліція повідомила про підозру жительці окупованого Мелітополя
Очолила осередок проросійського молодіжного руху: жительці тимчасово окупованого Мелітополя повідомили про підозру
тривожні кнопки, поліція, поліція охорони, люди, безпека
"Тривожні кнопки" у Чернігові: де шукати та в яких випадках натискати
У Запоріжжі затримали угрупування, наближене до "вора в законі"
Вчиняли квартирні крадіжки та вимагали гроші під кураторством "вора в законі": у Запоріжжі затримали організовану групу
На початок