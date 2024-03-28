У ніч на 25 березня в місті Козятин, що на Вінниччині, невідомий викрав лампадку з Меморіального комплексу загиблим захисникам України. За таке правопорушення передбачене покарання до 7 років позбавлення волі.

З повідомленням про злочин до правоохоронців звернувся батько полеглого воїна. Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

"У ході оперативно-розшукових заходів та завдяки перегляду камер відеоспостереження поліцейські встановили та розшукали зловмисника, причетного до скоєного. Ним виявився 50-річний місцевий житель. Як з’ясувалось чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності", — повідомили у поліції.

Викрадені речові докази у чоловіка вилучені. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.