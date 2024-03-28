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На Чернігівщині за останні два роки побільшало жіночих самогубств
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На Чернігівщині за останні два роки побільшало жіночих самогубств

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Самогубство, кримінал, поліція, жінки
Жіночий суїцид на Чернігівщині. Getty Images

На Чернігівщині у 2023 році сталося 199 самогубств, з яких одне вчинила дитина, 32 — жінки. До повномасштабного вторгнення, у 2021 році, 22 жінки скоїли суїцид.

Такі дані, у відповідь на інформаційний запит Суспільного, надало ГУ Нацполіції в Чернігівській області.

"На території Чернігівської області протягом 2021 року зареєстровано 174 випадки суїцидів, за 2022 рік — 189, за 2023 рік — 199 випадків. Це свідчить про збільшення їх кількості у порівнянні з попередніми роками", — йдеться у повідомленні.

При цьому, за інформацією поліцейських, зі 199 випадків самогубств у 2023 році 87 сталося у Чернігівському районі.

"Щодо гендерного розмежування осіб, які вчиняли суїциди, то жінки протягом 2021 року вчинили 22 самогубства, у 2022 році — 31, а у 2023 — 32. Щодо дітей, то у 2021 році не зафіксовано жодного випадку суїциду і по одному факту було у 2022 та 2023 роках", — повідомили у поліції.

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