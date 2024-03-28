Військовослужбовця з Тернопільщини нагородили "Хрестом хоробрих"

Військовослужбовця з Тернопільщини Андрія Біндаса нагородили нагрудним знаком "Хрест хоробрих".

Про це боєць повідомив на своїй сторінці.

Депутат Кременецької міської ради, громадський активіст, волонтер, військовослужбовець з 2016 по 2019 роки служив в 44 окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола. У 2022 році брав участь у боях за Київ та на сході України. Був поранений.

Нагрудний знак "Хрест хоробрих". Фото: Андрій Біндас

Андрій Біндас виконував бойові завдання у складі 109 окремого гірсько-штурмового батальйону. Зараз воює у складі 33 окремої механізованої бригади.

Нагрудним знаком "Хрест хоробрих" нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних сил України за героїчний вчинок, пов'язаний з ризиком для життя під час участі у бойових діях об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операціях з підтримання миру та безпеки, ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій.