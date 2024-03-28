НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому бійцю з Тернопільщини
ЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому бійцю з Тернопільщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Боєць Андрій Сеник
Військовий Андрій Сеник. Фото: Марія Мусієвська

На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстрували звернення про надання звання Героя України загиблому військовому з Тернопільщини Андрію Сенику. Петицію зареєструвала сестра Марія Мусієвська.

Про це повідомили на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Військовий був молодшим сержантом, командиром 2-го відділення, взводу інженерних загороджень, інженерно-саперної роти, групи інженерного забезпечення, військової частини А 2582.

Боєць загинув 21 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання, біля населеного пункту Вербове, Пологівського району, Запорізької області.

Чоловік працював за кордоном. В березні 2022 року Андрій повернувся в Україну. Він записався в ТРО, волонтерив. В лютому 2023 року був мобілізований в ДШВ. Воював на Запорізькому напрямку. Його нагородили медаллю "Незламним Героям російсько-української війни". У бійця залишилась дружина, двоє синів та дочка.

Петицію зареєстрували 22 березня 2024 року. Станом на сьогодні, 28 березня 2024 року, вона набрала 3 480 голосів з 25 000 необхідних.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Українські військові
Протягом доби на фронті відбулось понад 60 бойових зіткнень — Генштаб
Загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Марусяк
На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Марусяк
Сили оборони відбили дві атаки армії РФ на Оріхівському напрямку
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки армії РФ — Генштаб
Херсон, Артем Рудаков, врятував поранених
Став свідком російського обстрілу та врятував поранених херсонців. Історія бійця тероборони
На початок