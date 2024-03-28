На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстрували звернення про надання звання Героя України загиблому військовому з Тернопільщини Андрію Сенику. Петицію зареєструвала сестра Марія Мусієвська.

Про це повідомили на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Військовий був молодшим сержантом, командиром 2-го відділення, взводу інженерних загороджень, інженерно-саперної роти, групи інженерного забезпечення, військової частини А 2582.

Боєць загинув 21 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання, біля населеного пункту Вербове, Пологівського району, Запорізької області.

Чоловік працював за кордоном. В березні 2022 року Андрій повернувся в Україну. Він записався в ТРО, волонтерив. В лютому 2023 року був мобілізований в ДШВ. Воював на Запорізькому напрямку. Його нагородили медаллю "Незламним Героям російсько-української війни". У бійця залишилась дружина, двоє синів та дочка.

Петицію зареєстрували 22 березня 2024 року. Станом на сьогодні, 28 березня 2024 року, вона набрала 3 480 голосів з 25 000 необхідних.