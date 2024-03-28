Депутат Чернігівської міськради від фракції "Наш край" та перший заступник начальника Чернігівської міської військової адміністрації Віктор Бистров вказав у свої декларації, що він володіє житловим будинком, гаражами, земельною ділянкою, монетами й медалями, автомобілем, державними облігаціями, криптовалютою, а також вказав свій рівень доходів та заощаджень.

Про це йдеться у його декларації за 2023 рік в єдиному державному реєстрі декларацій, яку він подав 27 березня 2024 року. Більше про деклароване майно та гроші Віктора Бистрова — читайте далі.

Земельні ділянки та нерухомість

Спільно з Чернігівською міською радою Віктор Бистров володіє квартирою у Чернігові на 45,30 м2.

Особисто Бистров володіє двома гаражами у Чернігові по 25 м2 кожен, житловим будинком у Седневі на 194,7 м2 та земельною ділянкою у Носівці на 20 000 м2.

Автомобілі та цінності

Віктор Бистров задекларував автомобіль BMW 324 1982 року випуску, рушницю Benelli M4 S90 та колекцію монет та медалей, зокрема випущених НБУ.

Також Бистров володіє 100 державними облігаціями, кожна з яких вартує 1 099 гривень, та криптовалютою Solana у кількості 7,3 з вартістю у 10 000 гривень.

Доходи та заощадження

На посаді першого заступника начальника Чернігівської МВА Віктор Бистров заробив — 171 236 гривень, ТОВ "Носівка Агролідер" виплатила йому 11 280 гривень за оренду майна, Віктор Кузьменко повернув 9 500 гривень позики, а з банків надійшло відсотків та кешбеку на 888 гривень.

Готівкою Бистров тримає 700 швейцарських франків, 1 000 євро, 400 000 гривень.

10 000 доларів США Бистров позичив Олегу Дубовику, а також 167 500 гривень Віктору Кузьменку.

На банківських рахунках Бистров тримає 10 євро, 7 706 доларів США та 75 211 гривень.

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